ORUÇ TUTARKEN SUSAMAMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT !

Fazla Yemekten Uzak Durun
İftarda veya sahurda birden ve çok fazla yemek yemek sindirim sürecinde oluşan su ihtiyacını artırır. Bu da hem metabolizmayı yorar hem su ihtiyacınız artar.
İftar Sonrası Hemen Çay ve Kahve Tüketmeyin
Çay ve kahve diüretik olduğundan çok fazla idrara çıkartır.Bu da böbreklerde ve iç organlarda su ihtiyacını artırır.Ayrıca kahvenin içinde bulunan kafein ve tein suya ihtiyaç duyan mikro elzem maddelerdir.Bu da su ihtiyacını artırır.
Şekerli, Asitli Meşrubat Tüketirken Dikkat !
Kola ve şekerli meşrubatlar asla suyun yerini tutamazlar. Ama kişi sıvı aldığından su ihtiyacının karşılandığını düşünür ve su tüketimini azaltır. Bu durumda büyük bir yanlıştır.Bu sebeple bu meşrubatları sınırlandırmalı ve su tüketiminin artırılması gerekir.
Yeterli Oranda Su Tüketin
Ramazan da yemek saatleri değiştiğinden kişiler çok fazla su tüketmekten ziyade, yemek ihtiyacını karşılamaya çalışırlar.Ama su, besinlerin sindiriminde kullanılan önemli maddedir. Bu sebeple iftarla sahura arsında minumum 2 lt su tükerilmelidir.
Yağlı ve Soslu Besin Yemeyin
Bitkisel ve hayvansal yağlar ve içerğinde tuz yağ bulunana soslar ve kremaların sindirimi çok güçtür. Tükettiğimiz suyun büyük bir kısmı bunların sindiriminde görev aldığından su ihtiyacını artırır. İftarda sınırlı, sahurda hiç tüketmemek gerekir.
Tuzlu Gıdalardan Uzak Durun
Tuzun içerisinde bulunan sodyum ozmotik basınçta görev aldığından çok fazla su tutar.Bu sebeple su ihtiyacını çok artırır ama suyun kullanımına da çok fazla izin vermez.Bu sebeple tuzlu gıdalardan uzak durulması lazımdır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.