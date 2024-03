Yıllar sonra itiraf etti... Eski rol arkadaşı Johnny Depp hakkında konuştu

2001 yapımı Beyaz Şeytan (Blow) isimli filmde Johnny Depp ile birlikte rol alan Lola Glaudini, ünlü oyuncu hakkında yeni bir iddiada bulundu ve Depp'in kötü davranışını unutamadığını anlattı.

2022 yılında canlı bir şekilde yayınlanan ve adeta tüm dünyanın diline düşen Johnny Depp ve eski eşi Amber Heard arasındaki duruşmalardan sonra Depp'in eski bir rol arkadaşının iddiaları dikkat çekti.

Beyaz Şeytan filminde rol alan Lola Glaudini, katıldığı bir podcast'te Depp'in kendisine çekimler sırasındaki kaba davranışını anlattı.

Karayip Korsanları yıldızı, yönetmen Ted Demme'nin George Jung biyografisinde, 1970'ler ve 1980'lerin başlarında ABD kokain ticaretinde önemli bir figür olan kötü şöhretli Amerikalı uyuşturucu kaçakçısını canlandırdı.Filmde Rada rolünde küçük bir rol üstlenen Glaudini, setteki ilk gününde Depp'in kendisine olan sert tutumunu anlattı:

AĞLAMAMAK İÇİN KENDİNİ ZOR TUTTU

“İlk gün, bu noktada Johnny Depp'le tanışmadım bile, Ted Demme yanıma geldi ve şöyle dedi: 'Tamam Lola, Johnny Depp bu kelimeyi söylediğinde sanki sana buradaki en komik şeyi söylemiş gibi gülmeni istiyorum' dedi."



Ancak Glaudini'nin kahkahasından sonra Depp ile oldukça tatsız bir an yaşamış: “Ve Johnny Depp yanıma geldi, parmağını suratıma soktu. Ben bikiniyle yerde yatıyordum, yanıma gelip şöyle dedi: 'Sen kim olduğunu sanıyorsun? Sen kim olduğunu sanıyorsun? Kapat çeneni. Ben buradayım ve repliklerimi söylemeye çalışıyorum, sen ise dikkati dağıtıyorsun. Seni aptal. Oh, şimdi, oh şimdi o kadar da komik değil mi? Artık çeneni kapatabilir misin? Artık çeneni kapatabilir misin? Şu anda ne kadar sessizsen öyle kalıyorsun.'

Bu benim ilk stüdyo filmimdi, o zamana kadar sadece bağımsız filmler yapmıştım. Ve idolleştirdiğim, birlikte çalışmaktan büyük heyecan duyduğum bir yıldız bana bunu yaptı. Aklımdan geçen tek şey şu: ‘Ağlama, ağlama, ağlama.’”

Glaudini, Amber Heard ve Depp arasındaki davayı izlerken aklına sürekli bu anının geldiğini söyledi.

