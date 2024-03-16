Erol Ölmez’e destek  

RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU DA KATILDI

AK Parti ve Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kandıra’yı karış karış gezen Başkan Adayı Ölmez’e, önceki günkü ziyaretlerinde AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu eşlik etti. AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Alper Tokgöz ve teşkilat mensuplarının da destek verdiği ziyaret adeta gövde gösterisine dönüştü.

“ HİZMET ETMEK İÇİN HAZIRIM”

Beyce Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, Birlikte olursak daha güçlü oluruz. Ben Kandıra’ya hizmet için hazırım. Vereceğiniz destekle üzerime düşen vazifeyi en iyi şekilde yerine getireceğim. İlçemize hizmeti, sizlerin desteği ile AK Parti ve Cumhur İttifakı kadroları birlikte yapacak” ifadelerini kullandı.

“DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIZ”

Erol Ölmez ayrıca, “Sizlerle birlikte yaptıklarımızın daha iyisini yapacağız. Halka hizmet hakka hizmettir şiarı ile çıktığımız bu yolda halkımıza hizmet etmekten bir adım geri durmayacağız. Kandıra için durmadan, yorulmadan çalışacağız” dedi. Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu da Kandıralı vatandaşlardan Erol Ölmez için destek istedi.