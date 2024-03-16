Kocaman: Kartepe için çalışacağım

HANELERE MİSAFİR OLDU

Kartepe Belediye Başkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman seçim çalışmalarına ara vermiyor. Başkan Kocaman son olarak Suadiye’de komşularının evine konuk oldu. Fatma Türksoy, Mustafa Bektaş ve Osman Yılmaz’ın evlerine misafir olan Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, kick bokstan taekwondoya, bilek güreşinden geleneksel Türk okçuluğuna hem Türkiye hem de Kocaeli şampiyonlukları bulunan Şüveybe ile de bir araya geldi.

“ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Hane ziyaretlerinde hoş sohbetlerde bulunduklarını ve talepleri dilediğini belirten Belediye Başkanı Kocaman, “Kartepe’nin geleceğini Kartepeli hemşehrilerimimizle inşa edeceğiz” dedi. İlçe için yeni dönemde yapılacak çalışmalarını ve projelerini de hane sakinleri ile paylaşan Kocaman, “İstiyoruz ki Kartepe’de yaşayan her kardeşimiz, her vatandaşımız mutlu olsun. Bunun için gayret etmeye, çalışmaya ve elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.