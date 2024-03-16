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Kalp krizi geçiren lise öğrencisi hayatını kaybetti

İzmit İbn-i Sina Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammet Enes Ağırlar, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

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Kalp krizi geçiren lise öğrencisi hayatını kaybetti mask

İzmit İbn-i Sina Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Muhammet Enes Ağırlar'ın kalp krizi geçirmesi sonucu Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği üzücü bir haber olarak duyuruldu. Okul tarafından taziye mesajı yayınlanırken, arkadayşlarının ve ailesi  büyük bir üzüntü yaşamaya başladı.  Muhammet Enes'in cenazesi, ikindi namazını müteakiben İzmit Yenişehir Mahallesi Sultan Ahmet Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kandıra Üğümce Köyü Mezarlığı'nda defnedilecek.
# büyük

16 Mar 2024 - 12:30 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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