Kalp krizi geçiren lise öğrencisi hayatını kaybetti

İzmit İbn-i Sina Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Muhammet Enes Ağırlar'ın kalp krizi geçirmesi sonucu Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği üzücü bir haber olarak duyuruldu. Okul tarafından taziye mesajı yayınlanırken, arkadayşlarının ve ailesi büyük bir üzüntü yaşamaya başladı. Muhammet Enes'in cenazesi, ikindi namazını müteakiben İzmit Yenişehir Mahallesi Sultan Ahmet Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kandıra Üğümce Köyü Mezarlığı'nda defnedilecek.