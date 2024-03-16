İzmit İbn-i Sina Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Muhammet Enes Ağırlar'ın kalp krizi geçirmesi sonucu Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği üzücü bir haber olarak duyuruldu. Okul tarafından taziye mesajı yayınlanırken, arkadayşlarının ve ailesi büyük bir üzüntü yaşamaya başladı. Muhammet Enes'in cenazesi, ikindi namazını müteakiben İzmit Yenişehir Mahallesi Sultan Ahmet Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kandıra Üğümce Köyü Mezarlığı'nda defnedilecek.
- Asayiş
Kalp krizi geçiren lise öğrencisi hayatını kaybetti
İzmit İbn-i Sina Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammet Enes Ağırlar, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.