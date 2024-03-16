Nejat İşler'den erkekler oje sürer mi sorusuna yanıt: 'Raconu olmaz'

Son olarak 'Zaferin Rengi' adlı sinema filminde kamera karşısına geçen Nejat İşler, önceki gece Beyoğlu'nda objektiflere yansıdı.
Sevenlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan İşler, basın mensupları ile de sohbet etti. Yeni projesinden bahseden İşler, "Yeni hazırlık yaptığım bazı projeler var. Bakacağız, bazı projeler olabilir" dedi.
"HERKES KEYFİNE GÖRE"
Son dönemde gündemde olan erkeklerin oje sürmesi tartışmaları üzerine sorulan soruya yanıt veren Nejat İşler, "Benim de sürmüşlüğüm var. Herkes keyfine göre yaşamalı. Keyfin raconu olmaz" ifadelerini kullandı.
Erkeklerin etek giymesi hakkında sorulan soruya da yanıt veren oyuncu, "İskoçya’da yaşasam giyerdim" diye konuştu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.