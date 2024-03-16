MTA haritayı güncelledi: Kocaeli en riskli şehirlerden

Türkiye'nin deprem riskini belirlemeye yönelik önemli bir adım atıldı. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), son teknoloji arazi incelemeleri, hendek çalışmaları, uydu görüntüleri ve hava fotoğraflarının analizi gibi çeşitli yöntemlerle elde edilen verileri birleştirerek Türkiye Diri Fay Haritası'nı güncelledi.

Bu güncellenmiş harita, Türkiye'nin deprem riski ve etkilenme potansiyelini belirlemek için büyük öneme sahip.

Doğu Anadolu Fay Hattı

Doğu Anadolu Fay Hattı, Türkiye'nin deprem riski en yüksek bölgelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Hatay'dan başlayan ve Erzincan'da Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşen bu fay hattı, Osmaniye, Antep, Maraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Muş gibi illerden geçerek önemli bir etki alanına sahip.

Kuzey Anadolu Fay Hattı

Kuzey Anadolu Fay Hattı ise Türkiye'nin kuzey kesiminde doğu-batı doğrultusunda uzanıyor. Saros Körfezi'nden başlayarak Aras Vadisi'ne kadar uzanan bu fay hattı, İstanbul, Bursa, İzmit, Sakarya, Düzce, Bolu, Erzincan, Erzurum, Van gibi büyük şehirlerin yanı sıra birçok ilçeyi etkileyen potansiyele sahip. Haritaya göre en uzun diri fay Kuzey Anadolu hattında bulunuyor. İstanbul ve Ankara'da diri fay bulunmazken yakınlarında bulunan diri fay hatları bu illerde de risk teşkil ediyor.

Batı Anadolu Fay Hattı

Batı Anadolu Fay Hattı ise Ege Bölgesi'nde etkili olan bir başka önemli fay hattıdır. Bu hat, Ayvalık, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta gibi şehirleri kapsayan geniş bir alana yayılarak önemli bir deprem riski oluşturuyor.

Deprem riski olan iller

MTA'nın güncellenmiş Diri Fay Haritası'na göre, İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Dersim, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt gibi iller birinci derece riskli bölgeler arasında yer alıyor.

İkinci derece riskli bölgeler arasında ise Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Maraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Ağrı ve Çorum gibi birçok il bulunuyor.

Üçüncü derece riskli bölgeler ise Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Urfa, Mardin, Kilis, Adana, Antep, Maraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir'i içeriyor.

Deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grup iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman olarak belirlendi.