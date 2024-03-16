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Tutuş’un arkasında çalışan ekip: “Hedef Belsa”  

İzmit Belediye Başkanı Muharrem Tutuş’un çalışmalarına Fatih Özcan başkanlığındaki İzmit Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) yön veriyor. Ramazan ayında da sabah erken saatlerden, sahura kadar görev yapan ekibin çalışma tahtasının başında “Hedef Belsa” yazısı dikkat çekiyor.  

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Tutuş’un arkasında çalışan ekip: “Hedef Belsa”  
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HER GÜN ONLARCA PROGRAM

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar’ın talimatıyla İzmit Ömerağa Mahallesi Merkez İşhanı’nda yaklaşık iki ay önce çalışmalara başlayan İzmit Seçim Koordinasyon Merkezi’ni bu sabah Milletvekili Cemil Yaman ziyaret etti. İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş’a her gün onlarca program hazırlayan, saha çalışmalarının yanı sıra iletişim çalışmalarına da yön veren SKM ekibiyle sohbet etti.

TAHTADAKİ YAZ DİKKAT ÇEKTİ

İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar’la birlikte gerçekleşen ziyarette SKM Başkanı Fatih Özcan ve ekibinin özellikle Ramazan ayı programları konuşuldu. Öte yandan çalışma ekibin çalışma tahtasının başında “Hedef Belsa” yazısı dikkat çekti. SKM ekibinin özverili çalışmasını Milletvekili Cemil Yaman da kutladı, başarı diledi.

Tutuş’un arkasında çalışan ekip: “Hedef Belsa”  
# ziyaret, seçim, ilçe, Ramazan, dikkat

16 Mar 2024 - 14:04 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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