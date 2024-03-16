CHP Büyükşehir adayı Bilgin, mevcut AKP belediyeciliğinin iflas ettiğini ve yıllardır her seçim dönemi aynı vaatlerle halkın karşısına çıktıklarını belirterek,’’Uzun yıllardır Kocaelimizi yönetenler, bugün şehrimizin içinde bulunduğu sorunların sorumlusu değilmiş gibi; şehri depreme hazırlamak en büyük hayalimiz diyorlar.Yakıcı hale gelmiş şehrimizin sorunları için, geçen 20 yılın ardından, hâlâ yapacağız, çözeceğiz gibi kelimelerle sloganlar kullanmalarından utanç duymalarını bekliyoruz. Oysa hep birlikte sormak zorunda olduğumuz soru şudur: 20 yıldır neredeydiniz beyler?’’ diye konuştu.
- Siyaset
Atasoy Bilgin’den Büyükakın’a: 20 Yıldır hep aynı masal
CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin seçim kampanyasını sürdürüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Emekli - DOGRU SOYLUYORSUN. KBB BASKANI AYNI GENEL BASKANI GIBI BAHARDA YAZDA HEP ENFLASYONU DUSURECEGIZ DIYOR.CARSIDA PAZARDA SUAN ENFLASYON YUZDE YUZ SEKSEN.HEB BOS VAAD O KOLTUKTAN GITMEMEK ICIN. KBB BASKANINI OTURDUGU YERDEN GONDERECEK KESIM. EMEKLI. DAR GELIRLI BU SEHIRDE ULASIMDA BILE 65 YAS USTUNE ZEHIR OLAN INSANLAR.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.