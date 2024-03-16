Atasoy Bilgin’den Büyükakın’a: 20 Yıldır hep aynı masal

CHP Büyükşehir adayı Bilgin, mevcut AKP belediyeciliğinin iflas ettiğini ve yıllardır her seçim dönemi aynı vaatlerle halkın karşısına çıktıklarını belirterek,’’Uzun yıllardır Kocaelimizi yönetenler, bugün şehrimizin içinde bulunduğu sorunların sorumlusu değilmiş gibi; şehri depreme hazırlamak en büyük hayalimiz diyorlar.Yakıcı hale gelmiş şehrimizin sorunları için, geçen 20 yılın ardından, hâlâ yapacağız, çözeceğiz gibi kelimelerle sloganlar kullanmalarından utanç duymalarını bekliyoruz. Oysa hep birlikte sormak zorunda olduğumuz soru şudur: 20 yıldır neredeydiniz beyler?’’ diye konuştu.