Çetinkaya, sahurda vatandaşla birlikte  

AK Parti ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Günün her saati seçim çalışmalarını sürdüren Çetinkaya, Karamürsel’in tanınmış simalarından Taner Ertan, Gökhan Gül ve Hasan Baykır’ın organize ettiği sahur programına katıldı. Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, sahur programını düzenleyen ve katılanlarla tek tek sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu. Bu güzel organizasyon için teşekkür eden Çetinkaya, “Göstermiş olduğunuz misafirperverlik ve destekten dolayı teşekkür ederim. Allah sofranıza bereket versin, muhabbetimizi daim etsin” dedi.