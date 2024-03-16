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Çetinkaya, sahurda vatandaşla birlikte  

Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya günün her saati çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Adayı Çetinkaya, davet edildiği sahur programlarını da aksatmıyor.  

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Çetinkaya, sahurda vatandaşla birlikte   mask
Çetinkaya, sahurda vatandaşla birlikte  
Çetinkaya, sahurda vatandaşla birlikte  
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AK Parti ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Günün her saati seçim çalışmalarını sürdüren Çetinkaya, Karamürsel’in tanınmış simalarından Taner Ertan, Gökhan Gül ve Hasan Baykır’ın organize ettiği sahur programına katıldı. Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, sahur programını düzenleyen ve katılanlarla tek tek sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu. Bu güzel organizasyon için teşekkür eden Çetinkaya, “Göstermiş olduğunuz misafirperverlik ve destekten dolayı teşekkür ederim. Allah sofranıza bereket versin, muhabbetimizi daim etsin” dedi.
# seçim, cumhur ittifakı, karamürsel

16 Mar 2024 - 14:33 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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