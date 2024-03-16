Tutuş, "Genç-İz ile bu kente damga vuracağız"

AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş’un açıkladığı gençlere yönelik projelerinden en çok dikkat çeken ‘GENÇ-İZ’ projesiydi. Projenin detayları ile ilgili bilgi veren Tutuş, “Özellikle genç kardeşlerimize parantez açmak istiyorum, önümüzdeki sürecin kilit kelimelerinden birisi GENÇ-İZ olacak. Önümüzdeki 5 yıl İzmit’te her yerde ve çok sık duyacaksınız.

7-24 UYUMAYAN MERKEZ

İzmit’te gençlerimize öze gençlerimize ait GENÇ-İZ merkezimiz her yeri kuşatacak. Burayı hayata geçirerek kentin kültürüne de bir artı katma değer ekleyip gençlerin hizmetine sunacağız. Kültür Sanat etkinliklerimiz devam edecek, açık hava sinemaları, konserler vb. çeşitli festivalleri planlayarak bu etkinlikleri devam ettireceğiz. Eski vergi dairesinin olduğu yerde Fransız okulu var. Burayı da hayata geçirerek kente kazandırıp gençlerimizin hizmetine sunacağız. Gençlik merkezi Etüt ve kütüphanelerin sayısı artacak. Bu fonksiyonlu merkezleri İzmit’imize kazandırmaya devam edeceğiz. Genç İz’ler 7-24 uyumayan merkezler olacak” dedi.