Merttürk teravih sonrası lokma dağıttı

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlere yaklaşık iki hafta kalırken adayların çalışmaları da yoğun bir şekilde devam ediyor. CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, Ataevler Mahallesi Osmangazi Camii önünde teravih namazı sonrası camii cemaatine lokma dağıttı.

HAYIRLI RAMAZANLAR DİLEDİLER

Ataevler Mahallesi Osmangazi Camii önünde gerçekleşen programda Merttürk'e; CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, CHP Kocaeli İl Başkan Yardımcıları Yener Sarıkaya, Turgay Seyis ve Gökhan Keser, CHP SKM Başkanı Av. Başar Değer, CHP Kartepe İlçe Başkanı Hasan Bayrak ve İlçe Yöneticileri, CHP Kadın Kolları Kartepe İlçe Başkanı Münevver Arslan ve yönetimi, CHP Gençlik Kolları Kartepe İlçe Yönetimi, belediye meclis üyesi adayları ve mahalle başkanları da eşlik etti. Tam kadro sahada bulunan CHP'liler camii cemaatine lokma dağıtarak hayırlı ramazanlar dilediler.

MERTTÜRK, "BİRLİKTE OLMANIN, BİRLİKTE PAYLAŞMANIN NE KADAR DEĞERLİ OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA HİSSETTİK"

Ramazan'ın insanları bir araya getirerek kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini ifade eden CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, " Sofralarımız, lokmalarımız paylaştıkça daha huzurlu daha lezzetli. Bizlerde bu akşam birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirmek, Ramazan'ın manevi atmosferini hep birlikte yaşamak adına teravih namazının ardından Ataevler Mahallemizde kıymetli hemşehrilerimle bir araya gelerek lokma dağıttık. Birlikte olmanın, birlikte paylaşmanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hissettik. Kartepeli hemşehrilerimin dostça, kardeşçe bereketi hem sofralarında hem de kalplerinde hissedecekleri bu ayda mutlu bir Ramazan Ayı geçirmelerini diliyorum" dedi.