İmamoğlu'ndan Şevki Yılmaz tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Kadıköy Belediye Başkan adayı Mesut Kösedağ ile bir araya geldi.

İmamoğlu açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef alan Refah Partisi eski milletvekili Şevki Yılmaz'ın konuşmalarını gündeme getirdi.

İmamoğlu, “Bu cennet vatanın kurucusuna, ulu önder, kurucu liderimiz Atatürk'e ağız dolusu hakaret eden bir meczup vardı; hatırlayın. Haftalardır bekliyorum, bu meczuba acaba bir savcı çıkar, bir soruşturma açar mı diye. Ama açmazlar. Bu iktidar, o meczuplardan memnun. Hatta onları ödüllendiriyorlar” ifadelerini kullandı.

“Bizim aramızdaki fark ne biliyor musunuz” diyen İmamoğlu, "Biz, milletin evlatlarına güvenerek yola çıkıyoruz. Onlar ise bir avuç insanın eş, dost, akrabanın evlatlarını korumak için koşuyorlar. Aramızdaki fark bu. Biz, bu şehirde liyakati önde tuttuğumuz için başarılıyız. Toplumun dengesini bozdular. Aileye bak. Milletvekili var. Hem de iki tane eski milletvekili. Oğlu milletvekili. Devletin kademelerinde 5-6 insan var, sanki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde başka bir aile yokmuşçasına. Türkiye Cumhuriyeti, 100 yıllık tarihinde böyle aymazlığı, böyle sefilliği, böyle rezilliği başka hiçbir dönemde yaşamadı” şeklinde konuştu.

“İSRAFÇILAR GİTTİ, İCRAATÇILAR GELDİ”

CHP Kağıthane Belediye Başkan adayı Tonguç Çoban ile bir araya gelen Ekrem İmamoğlu, “Biz, çok güçlü İstanbul İttifakı’yız, halkın ittifakı” dedi.

Devamında ise İmamoğlu, “Bu ittifak çok güzel işler başardı, başarmaya devam edecek. Bu süreç içerisinde kimseye partisini, etnik kökenini, yaşamını veya tercihlerini sormadan hizmet ettik. Sormadan; 650 bin annemizin cebine Anne Kart koyduk. Sormadan; Halk Süt dağıttık. Sormadan; kreşlerimize çocuklarımızı davet ettik. Kimseye sormadan, 100 bin gencimize burs dağıttık. İsrafçılar gitti, icraatçılar geldi, icraatçılar. Rantçılar gitti, halkçılar geldi, halkçılar. Hem de Cumhuriyet’in, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giden halkçılar geldi” diye konuştu.

“Atom karınca bile bizi geçemez” diyen İmamoğlu, “Bunlar, bizi seyrederken bile yorulacak, yerlere serilecekler. Allah enerjimizi bol etsin. Enerjimiz bol, çünkü siz varsınız. Allah sizin kalbinizdeki sevgiyi bize hiç eksik etmesin. Biz size mahcup olmayalım. Şu bebelere, şu çocuklara, güzel annelere, sizin bu çocuklarınıza, evlatlarınıza bu şehrin güzel hanımefendilerine, beyefendilerine, Allah, bu kardeşinizi ve Tonguç Çoban'ı mahcup etmesin. Ben onları da bıraktım kendi hallerine. Allah onları ıslah etsin. Allah onları affetsin, Allah onlara akıl versin. Yolumuz açık olsun. Onlar tam gaz geri, biz tam yol ileri” dedi.

İMAMOĞLU’NDAN ‘FİKİRTEPE’ ELEŞTİRİSİ

‘D-100 Karayolu Uzunçayır Kavşağı’; CHP Genel Başkan Yardımcıları Volkan Demir, Suat Özçağdaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımlarıyla hizmete açıldı.

Buradaki konuşmasında İmamoğlu “Bu nasıl kentsel dönüşüm? Devletimizin kasasını mağdur etti. Şehircilik Bakanlığı’nı mağdur etti. Büyükşehir Belediyesi’ni mağdur etti. Çünkü biz, bu kavşağa, Büyükşehir Belediyesi olarak, 3,5 milyar liranın üzerinde bir bütçe harcadık. Aynı zamanda müteahhitleri mağdur etti. Çünkü, müteahhitler oraya girdi ve o işleri bitirene kadar yaşadıklarını ben biliyorum. Ev alan bir kısım insanımızı mağdur etti. Çünkü alamayan, iflas eden firmalar oldu. Ve daha çok da Fikirtepeli hemşehrilerimizi mağdur etti. Bir süre sonra zenginleşme hayaline çevrilen kentsel dönüşüm hayali, onların hayal kırıklığına ve kabusuna dönüştü” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: ‘TAM YOL İLERİ’ DİYEREK YÜRÜMEK DEĞİL, KOŞMAK İSTİYORUZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Kemal Sunal Müzesi’ni, merhum Sunal’ın evinin yanı başında, Sunal ailesi ile birlikte açtı.

İmamoğlu “Çok güzel şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Bu milletin hakkını, hak ettiğini vermeye çalışıyoruz. Yapacağımız ve yaptığımız işlerle ilgili de hiçbir zaman süslü işler, süslü laflar kurarak sizi aldatmadık, aldatmayacağız. İnşallah onları size yaşatmaya devam ederek, yolumuza ‘tam yol ileri’ diyerek yürümek değil, koşmak istiyoruz. Bu şehrin artık israf edilecek ne bir lirası ne bir günü ne bir insanı ne bir zamanı, hiçbir şeyi yok. İnşallah bolca tasarruf, hatta üstüne koyarak insanlarımızın yaratıcı güçlerini, özellikle çocuklarımıza, gençlerimize dönüp borçlarını hızlı bir şekilde ödeyeceğimiz bir 5 yıl daha sizlerden talep ederek, Kemal Sunal'ın bize bıraktığı o güzel anıların önünde saygıyla eğiliyorum” dedi.