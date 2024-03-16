Kocaeli’nin çelik devine yeni genel müdür!

Türkiye’nin ve Kocaeli’nin çelik üretiminde büyük pay sahibi şirketlerinden olan Çelik Halat bir süredir genel müdürlük görevi yürüten Feridun Alkan’ın yerine vekaleten yeni bir isim atandığını açıkladı.

Şirketin KAP’a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Şirketimiz Yönetim Kurulu 15/03/ 2024 tarihli toplantısında Sayın Feridun ALKAN 'ın Genel Müdür 'lük görevinden alınmasına, yerine Sayın Ruşen Cem KÖSEOĞLU 'nun Genel Müdür 'lük görevine vekâleten atanmasına karar verilmiştir”