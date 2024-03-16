Kocaeli’nin çelik devine yeni genel müdür!

Türkiye’nin ve Kocaeli’nin çelik üretiminde büyük pay sahibi şirketlerinden olan Çelik Halat bir süredir genel müdürlük görevi yürüten Feridun Alkan’ın yerine vekaleten yeni bir isim atandığını açıkladı.
Şirketin KAP’a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Şirketimiz Yönetim Kurulu 15/03/ 2024 tarihli toplantısında Sayın Feridun ALKAN 'ın Genel Müdür 'lük görevinden alınmasına, yerine Sayın Ruşen Cem KÖSEOĞLU 'nun Genel Müdür 'lük görevine vekâleten atanmasına karar verilmiştir”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.