Merttürk'ten Ataevler çıkarması

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere iki hafta gibi bir süre kaldı. Seçim çalışmalarına gece gündüz demeden yoğun bir şekilde devam eden CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk vites yükselterek çalışmalarına hız verdi. CHP Kartepe SKM tarafından organize edilen programlar çerçevesinde yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdüren Merttürk, Ataveler Mahallesi'ndeydi. CHP İl ve İlçe Örgütü ve ekibiyle birlikte Ataevler Mahallesi'ne adeta çıkarma yapan Merttürk, ilk olarak Ataevler Mahallesi Osmangazi Camii önünde teravih namazı sonrası camii cemaatine lokma dağıttı, ardından mahalledeki tüm kahvehaneleri gezerek hemşehrileri ile bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterip bağrına bastığı Merttürk, 31 Mart için destek istedi.

DESTEK İSTEDİLER

Ataevler Mahallesi'nde gerçekleşen programlarda Merttürk'e; CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, CHP Kocaeli İl Başkan Yardımcıları Yener Sarıkaya, Turgay Seyis ve Gökhan Keser, CHP SKM Başkanı Av. Başar Değer, CHP Kartepe İlçe Başkanı Hasan Bayrak ve İlçe Yöneticileri, CHP Kadın Kolları Kartepe İlçe Başkanı Münevver Arslan ve yönetimi, CHP Gençlik Kolları Kartepe İlçe Yönetimi, belediye meclis üyesi adayları ve mahalle başkanları da eşlik etti. Tam kadro sahada bulunan CHP'liler 31 Mart için hem Kartepe'nin Kızı Nilay Merttürk'e hem de meclis üyesi adaylarına destek istediler.

MERTTÜRK, "ÖNEMLİ OLAN KONUMUMUZ, YETKİNLİĞİMİZ DEĞİL, YÜREKLERDE OLMAMIZ"

Seçim çalışmaları kapsamında Ataveler Mahallesi'nde bulunan kahvehaneleri ziyaret eden CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, "Kartepe'ye hizmet için çıktığımız bu yolda göstermiş olduğunuz ilgi, alaka ve samimiyet bizlere güç veriyor. Önemli olan konumumuz, yetkinliğimiz değil, yüreklerde olmamız. Bu akşam burada görüyorum ki sizlerin o güzel yüreklerinde yer edinmişiz. Sizlerden aldığımız bu enerji ile yolumuza devam ediyoruz, yorulmadan umutla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Derdimiz tasamız güzel bir Kartepe. Onun için de çok çalışıyoruz. Kartepemiz için daha güçlü bir gelecek inşa etme sözü veriyoruz. Sizlerin fikirleri, önerileri de bizler için çok kıymetli. El ele, omuz omuza, Kartepe'mizi hep birlikte güzelleştireceğiz. Umarım güzel işler yapmamıza vesile olursunuz. Ekibimle birlikte yüzünüzü kara çıkarmayacağıma söz veriyorum" ifadelerini kullandı. Hemşerilerine sevgi ve destekleri için teşekkür eden Merttürk, başlayan Ramazan ayının hayırlı olmasını temenni etti.