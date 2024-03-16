Pusu kurularak öldürüldü

Eroldemirbek - ne kadar acı , yazık yahu

nasıl bir ülke olduk , insan bu yahu kurşunu sıktığın zaman ölecek bir hayata son veriyorsun ALLAHMISIN sen vicdansız . ne hakkın var ? öldürecek kadar ne var . ölüm çocuk oyuncağı mı .? ne oldu şimdi yakalanacak hapse gireceksin yakınlarında sana üzülecek . ALLAH İSLAH ETSİN .