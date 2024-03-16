Olay, saat 07.00 sıralarında, Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Halı Saha Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan Gülhan Esen, plakası alınamayan araçtan inen kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vuruldu. Esen'e 3 el ateş eden şüpheli, kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlıkçıların kontrollerinde başından vurulduğu anlaşılan Esen, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülhan Esen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, 7 ay önce evlendiği öğrenilen Esen'in cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.
16 Mar 2024 - 15:48- Asayiş Güncelleme:
ŞÜPHELİ ÖLÜM: Pusu kurularak öldürüldü
Kocaeli'de sabah işe giderken kimliği belirsiz şüphelinin tabancayla başından vurduğu 7 aylık evli Gülhan Esen (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eroldemirbek - ne kadar acı , yazık yahu
nasıl bir ülke olduk , insan bu yahu kurşunu sıktığın zaman ölecek bir hayata son veriyorsun ALLAHMISIN sen vicdansız . ne hakkın var ? öldürecek kadar ne var . ölüm çocuk oyuncağı mı .? ne oldu şimdi yakalanacak hapse gireceksin yakınlarında sana üzülecek . ALLAH İSLAH ETSİN .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.