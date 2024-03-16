Deniz: “Emekliler bu oyunu bozar”

Yüksek enflasyon ve döviz kurlarında yaşanan artış sonucu derinleşen ekonomik kriz, açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veren milyonlarca emeklinin tepkisine neden oluyor. Müjde olarak sunulan 3 bin TL'lik bayram ikramiyesi ise emekliler tarafından 'bayram harçlığı' olarak nitelendirildi. Birleşik Emekliler Sendikası Kocaeli İl Temsilcisi İhsan Deniz, ikramiye ödemesinin yerel seçim sürecine denk getirilmesinin iktidarın seçim yatırımı olduğunu vurgulayarak emekliden oy devşirme hesabının tutmayacağını ifade etti.

HASTALIKLARLA YAŞAMAYA ÇALIŞIYORLAR

Deniz açıklamasında şu ifadelere yer verdi, "Emekli üzerinden oy devşirmeye çalışıyorlar. 16 milyon 500 bin emekli 2024 yılı içinde üç kez zam almış olmasına rağmen büyük bir bölümünün maaşı 10 bin TL'yi geçmemiş ve sefalete itilmiştir. Emeklilerin yüzde sekseni ya kalp ya prostat ya astım ya tansiyon ya ciğer ya şeker ya da KOAH vb. hastalıklarıyla yaşamaya çalışıyor. Emeklilerden büyük oranlarda sağlık kesintileri yapılıyor. Emekli bayram ikramiyelerini gündeme getiren Kılıçdaroğlu’na emeklilerin teşekkür etmesi gerekir.

OY DEVŞİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

Dönemin Maliye Bakanı 'nasıl verecekler, eğer başarırlarsa ben de oy veririm' demişti. O günün Maliye Bakanı günümüzün de Maliye Bakanı. Beşli çete diye adlandırılan holdinglerin vergi borçları bir kalemde affedilirken emekliye bin liralık artışı gözlerde büyütmek için yüzde 50 zam yaptık diyebilmekte. Oysa bin liranın alım gücünü hesaplayamayan Maliye Bakanı ve ekonomist tek adam, önce 1 Nisan ila 5 Nisan arasında ödeyeceklerini açıkladıkları 3 bin liralık bayram ikramiyesini yerel seçimler öncesi ödeyeceklerini açıklayarak seçimlere oy devşirmeye çalışıyorlar. Emekliler bu oyunu bozar”