16 Mar 2024 - 16:45- Asayiş G:

Evyapport'da vinç devrilmesine ilişkin Vali Yavuz'dan açıklama

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Evyapport'da vinç devrilmesine ilişkin Vali Yavuz'dan açıklama
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Körfez'de bulunan Eyvaport Limanında çalışma yapan devasa yükleme vinci devrildi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Vali Yavuz "Kocaeli’de limana yanaşma manevrası yapan yabancı bandıralı bir geminin vinçlere çarpması sonucunda kaza meydana gelmiş olup yapılan ilk tespitlerde yaralanan olmadığı ve çevre kirliliğinin oluşmadığı belirlenmiştir. Geçmiş olsun "dedi

Evyapport'da vinç devrilmesine ilişkin Vali Yavuz'dan açıklama
# kaza

16 Mar 2024 - 16:45 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

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