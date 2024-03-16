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"Tahir hoca bu gidişle Kocaelispor'un ruhuna anca Fatiha okur!"

CHP İzmit belediye meclis üyesi Nazım Gençtürk Kocaelispor üzerinden Büyükakın'a yüklendi

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
"Tahir hoca bu gidişle Kocaelispor'un ruhuna anca Fatiha okur!" mask

Kocaelispor dün aldığı mağlubiyetle galibiyet hasretini 6 maça çıkardı. Taraftar Büyükakın ve Engin Koynun'a adeta ateş püskürüyor. Konuyla ilgili bir açıklama da CHP İzmit Belediye Meclis Üyesi Adayı Av. Mehmet Nazım Gençtürk 'ten geldi.

KOCAELİSPOR'U AYAKTA TUTAN YEGÂNE GÜÇTÜR!

Gençtürk açıklamasında Büyükakın'a yüklendi. Gençtürk "Dünkü Gençlerbirliği maglubiyeti ile galibiyet hasretini 6 maça çıkaran Kocaelispor'umuzun gidişatı tüm kentli gibi bizi de üzüyor. Her mağlubiyetin ardından hocayı ve yönetimi uyaran taraftarların gayreti ve bitmek bilmeyen sevigisi Kocaelispor'u ayakta tutan yegâne güçtür.

BİRBİRİMİZİ KANDIRMAYALIM

Birbirimizi kandırmayalım; biliyoruz ki aslında yönetimi, dolayısıyla hocayı da belirleyen asıl kişi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve elindeki siyasi güçtür.

AKP İKTİDARINDA AMATÖR KÜMEYE DÜŞTÜ

Ne var ki yıllardır kenti yönetemeyeler Kocaelispor'u da yönetememektedir. Tarihinde Türkiye Kupası olan, 1992 ile 2003 arasında Süper Ligde oynayan Kocaelispor AKP iktidarında amatör kümeye düştü. Önce yok etmeye çalıştılar güçleri yetmeyince ucundan tutarak sözde destek hikayesi yazdılar.

Yürekten değil siyaseten yapılan destek tabii ki fark yaratmıyor. Kocaelispor'u siyasetin aracı olarak kullananlar ne takıma ne de bu kente fayda sağlayamazlar.

KAZANINCA AMİGO KAYBEDİNCE MARSLI GİBİ YOK

Kocaelispor kazanınca amigo olan kaybedince Marslı gibi yok olan siyasi avaneler artık Kocaelispor üzerinden maksatlı ellerini çekmelidir. Herşeyin hocası olamıyorsun. Tahir hoca bu gidişle Kocaelispor'un ruhuna anca Fatiha okur!

# Kocaelispor, var, chp, Meclis, türkiye, AKP, Tahir Büyükakın

16 Mar 2024 - 17:44 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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