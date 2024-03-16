Maden faciasının yaşandığı İliç'te kayıp işçilerin pikabı bulundu!

Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen toprak kayması olayı sonrasında toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için çalışmalar sürdürülürken, bugün yeni bir gelişme yaşandı.
Facianın 33. gününde toprak altında kalan pikaba ulaşıldı. Pikapta herhangi bir işçinin olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı.
AFAD ve ilgili ekipler pikabın bulunduğu alanda çalışmaları hızlandırdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.