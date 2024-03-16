- Asayiş

Maden faciasının yaşandığı İliç'te kayıp işçilerin pikabı bulundu!

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen heyelan faciasında, alanda ilk iz 33. günde bulundu. Maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Maden faciasının yaşandığı İliç'te kayıp işçilerin pikabı bulundu! mask

Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen toprak kayması olayı sonrasında toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için çalışmalar sürdürülürken, bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Facianın 33. gününde toprak altında kalan pikaba ulaşıldı. Pikapta herhangi bir işçinin olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı.

AFAD ve ilgili ekipler pikabın bulunduğu alanda çalışmaları hızlandırdı.
# yeni, 2024

16 Mar 2024 - 18:00 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.501.652 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL