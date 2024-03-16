Zafer Partisi’nin İzmit İlçe Başkanı belli oldu

9 Mart akşamı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da katıldığı Başiskele'deki bir programda partililer birbirine girmişti. Başiskele’de yaşanan bu olaylar, ulusal medyaya dahi konu olarak gündem olurken olayın faturası ise İyi Parti’den Zafer Partisine geçen ve kısa süre önce İzmit İlçe Başkanı olarak atanan Banu Aykan’a kesilmiş ve Aykan görevden alınmıştı
AYKAN GİTTİ, DEMİRTAŞ GELDİ
Aykan'ın görevden alınmasının üzerinden bir hafta geçmeden Zafer Partisi İzmit'e yeni ilçe başkanı atandı. Aykan’ın yerine gelen isim, İzmit Belediyesi meclis üyesi adayı olan İbrahim Demirtaş oldu. İzmitlilerin tanıdığı isimlerden biri olan İbrahim Demirtaş, başkanlığına ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
"Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanımız Av. Ender Oğuz beyin önerileri ile Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ beyin olurları ve onayını alarak İzmit İlçe Başkanlığı görevi Genel Başkan Yardımcımız Dr. Aslan Yaman bey tarafından şahsıma tebliğ edilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çizmiş Olduğu Türk Milliyetçiliği yolundaki bu görevi emir telakki ederim. Ne Mutlu Türküm Diyene"
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.