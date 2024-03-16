- Siyaset

İnönü Caddesi esnafı Başkan Hürriyet’i bağrına bastı

Esnaf ziyaretlerine İnönü Caddesi’nde devam eden Başkan Hürriyet’i bağrına basan esnaf, “Çocuklarımızın geleceği sizin gibi güçlü başkanların elinde. Allah ayağınıza taş değdirmesin” dedi

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
İnönü Caddesi esnafı Başkan Hürriyet’i bağrına bastı mask

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, esnaf ziyaretlerine Ömerağa Mahallesi İnönü Caddesi’nde devam etti. Tüm iş yerlerinin tek tek kapısını çalan Başkan Hürriyet, esnafla uzun uzun sohbet ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi. 

ESNAFA HEDİYELER VERİLDİ
Bölge esnafı Başkan Hürriyet’i memnuniyetle karşıladı. Esnaf, kendilerini her zaman samimiyetle dinleyen ve ihtiyaçlara çözüm üreten Başkan Hürriyet’e emeklerinden dolayı teşekkür etti. Program kapsamında tüm esnafa hediyeler verildi. 

“ESNAFA BÜYÜK KATKI SUNDUNUZ”
İnönü Caddesi’nde berber dükkânı işleten Selçuk Ayer, “Müşterilerimizin yüzde 80’i çarşının hareketlendiğini söylüyor. Bu kente sayenizde renk geldi. 20 sene Fethiye Caddesi’nin halini biliyorduk. Yenileyerek esnaflara büyük katkı sundunuz. Biz esnaflar olarak sizden çok memnunuz. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Çocuklarımızın geleceği sizin gibi güçlü başkanların elinde.
# büyük, talep, esnaf

16 Mar 2024 - 18:26 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.501.652 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL