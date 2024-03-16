İnönü Caddesi esnafı Başkan Hürriyet’i bağrına bastı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, esnaf ziyaretlerine Ömerağa Mahallesi İnönü Caddesi’nde devam etti. Tüm iş yerlerinin tek tek kapısını çalan Başkan Hürriyet, esnafla uzun uzun sohbet ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

ESNAFA HEDİYELER VERİLDİ

Bölge esnafı Başkan Hürriyet’i memnuniyetle karşıladı. Esnaf, kendilerini her zaman samimiyetle dinleyen ve ihtiyaçlara çözüm üreten Başkan Hürriyet’e emeklerinden dolayı teşekkür etti. Program kapsamında tüm esnafa hediyeler verildi.

“ESNAFA BÜYÜK KATKI SUNDUNUZ”

İnönü Caddesi’nde berber dükkânı işleten Selçuk Ayer, “Müşterilerimizin yüzde 80’i çarşının hareketlendiğini söylüyor. Bu kente sayenizde renk geldi. 20 sene Fethiye Caddesi’nin halini biliyorduk. Yenileyerek esnaflara büyük katkı sundunuz. Biz esnaflar olarak sizden çok memnunuz. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Çocuklarımızın geleceği sizin gibi güçlü başkanların elinde.