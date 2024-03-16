ABD'den Dedeağaç'a yığınak

Yaşar Anter'in haberine göre, ABD Donanmasına ait nakliye gemisi “Leroy A. Mendonca” ve askeri araçlar, Yunanistan’ın Dedeağaç Limanı’na konuşlandırıldı.

ABD donanmasına ait “Leroy A. Mendonca” isimli nakliye gemisi Ege’deki Dedeağaç limanına gelerek beraberinde 4. Piyade Tümeni ve 3. Zırhlı Tugay Muharebe Timine ait yaklaşık 3 bin parça ekipmanı limana indirdi.

TANKLAR VE ZIRHLI ARAÇLAR YER ALIYOR

3. ABCT’nin ekipmanları arasında M1 Abrams, M2 Bradley Piyade Savaş Araçları gibi tanklar ve diğer destek araçları yer alıyor.

Birimin, NATO topraklarının savunmasını sağlamak için Avrupa’ya dağıtılacak 3.500’den fazla askerin yer aldığı yedi taburu var.

3. ABCT’nin Dedeağaç liman operasyonundan sorumlu subay yardımcısı Binbaşı Steven Chase, Yunanistan medyasına yaptığı açıklamada “İlk kez bir zırhlı tugay muharebe ekibinin tamamı bu limandan geçiyor. Bu özel hareket, ABD ile Yunan Silahlı Kuvvetleri arasındaki güçlü ilişkiyi daha da ortaya koydu ve Dedeağaç Limanı’nın Güney Avrupa’ya açılan önde gelen bir kapı olduğunu kanıtladı. Lojistik açıdan Yunanistan, personel ve ekipmanın ihtiyaç duyulan noktaya hızla konuşlandırılmasında önemli bir jeostratejik düğüm noktası olmuştur.” İfadelerini kullandı.

16. Sürdürme Tugayı’na bağlı 624. Hareket Kontrol Timi komutanı Yüzbaşı Janine Donnelly-Cole, bu görevin Avrupa sahasında hızlı savaş gücü oluşturmak için önemli olduğunu söyledi. Dedeağaç Limanının yetenekleri, ABD’li ve Yunan personelinin aynı anda ticari hat taşıma ve demiryolu hareketi hazırlıklarını yürütmesine olanak tanıdığını dile getiriyor.

ZIRHLI ARAÇLAR POLONYA VE BULGARİSTAN’A GİDECEK

Donnelly-Cole, “Gemi SDDC (598.) tarafından boşaltılırken, ekibim nihai varış noktasına giden ticari hat taşıma ve demiryolu yükleme işlemlerini eşzamanlı olarak gerçekleştiriyor” dedi. “Bu görev için ekipmanı Polonya ve Bulgaristan genelinde dokuz farklı yere gönderiyoruz” diye ekledi.

Delta Bölüğü komutanı, 3. ABCT 588. Tugay Mühendis Taburu Yüzbaşı Ellen Gensicki ise, Dedeağaç Limandaki kolektif çalışma çabalarının NATO ilişkilerini güçlendirdiğini söyledi.

Gensicki, “NATO müttefiklerimizle birlikte çalışmak ve yalnızca Yunan kültürünü deneyimlemekle kalmayıp, NATO’yu bir bütün olarak mümkün kılmak bizim için bir onurdur.” dedi.