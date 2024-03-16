Dünyanın en büyük seçimi için geri sayım

1,44 milyar nüfusla dünyanın en kalabalık ülkesi olarak Çin'i geçen Hindistan, 17 Nisan-4 Haziran arasında sandık başına gidiyor.

7 hafta sürecek seçimde yaklaşık 1 milyar kişi oy kullanacak. Hindu milliyetçisi Başbakan Narendra Modi'nin üçüncü dönemi için yarıştığı seçime 2400'den fazla siyasi partinin adayları katılacak.

Parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'daki 543 koltuğun belirleneceği seçim, "dünyanın en büyük demokrasi sınavı" olarak niteleniyor.

RAKAMLAR

Ülkede yaklaşık 970 milyon kayıtlı seçmen var. Bir milyondan fazla seçim merkezinin açılacağı seçim gününde 15 milyona yakın hükümet görevlisinin çalışması bekleniyor.

7 aşamada tamamlanacak seçimde sonuçların 6 Haziran'da açıklanması planlanıyor.

PARTİLER

Başbakan Modi'nin partisi Bharatiya Janata'nın (BJP) seçimlerde 272 koltukla mecliste çoğunluğu elde etmesi bekleniyor.

Ana muhalefetteki Kongre Partisi ise BJP'ye karşı 28 partiden oluşan INDIA isimli koalisyonla seçime giriyor.

SEÇİM SÜRECİ?

Hindistan 1982'den bu yana elektronik oy verme makinelerini kullanıyor. Bu seçimde de 5,5 milyon makine hazır olacak.

Her seçmenin evine en fazla 2 kilometre uzaklıktaki bir seçim merkezinde oy kullanması gerekiyor. Yetkililer, ücra bölgelerdeki seçmenlere ulaşmak için bazen ormanları ve tepeleri aşmak zorunda kalıyor.

Kaynak: SÖZCÜ