Bilim insanlarından et bulamayana ucuz alternatif: Yapay etli pirinç

Güney Koreli araştırmacılar, et yerine protein kaynağı olarak yapay etli pirinç üretti.

Sığır eti hücrelerini pirinç içinde geliştirerek dünyada bir ilke imza atan bilim insanları, bu sayede ucuz, çevre dostu ve sürdürülebilir bir protein kaynağı elde ettiklerini açıkladı.

Seul'deki Yonsei Üniversitesi'nden Profesör Jinkee Hong, "pirinçten bifteğin" hayvan kas ve yağ hücreleri pirinçle birleştirilerek üretildiğini söyledi. Pembe pirince benzeyen bu gıdanın yüksek protein oranıyla etin yerini alabileceği kaydedildi.

Hong, yapay etli pirincin normal pirince göre yüzde 8 daha fazla protein ve yüzde 7 daha fazla yağ içerdiğini, yüzde 18 oranındaki hayvansal temelli proteinin ürünü zengin bir gıda seçeneği haline getirdiğini ifade etti.

Karbon ayakizi sınırlı olan etli pirincin kilosu 2 dolardan satışa sunulması bekleniyor.

Öte yandan ülkedeki bazı kesimler, gerçek et tadı olmayacağı için ürüne şüpheyle yaklaşıyor.

Daha önce birçok şirket yapay et ürünlerini piyasaya sürmüştü. Laboratuvarda üretilen bitki temelli tavuk eti bazı ülkelerde raflarda satışa sunuluyor.