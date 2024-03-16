16 Mar 2024 - 19:35- Gündem G:

Yatırımlar devam ediyor! Yeni tramvay hattı açılıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvayının açılışını yapmak üzere Kocaeli'ye geliyor

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Yatırımlar devam ediyor! Yeni tramvay hattı açılıyor! mask

Geçtiğimiz Şubat ayında test sürüşü başarıyla tamamlanan  Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvayının açılış tarihi nihayet belli  oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, önceki gün hattın 17 Mart'ta faaliyete başlayacağını duyurdu.

KOCAELİ'YE GELİYOR

Paylaşımında  " Kocaeli Şehir Hastanesi’ne ulaşım 15 dakikaya düşecek. Beş istasyonu olacak hattımız, günde 210 bin vatandaşımızı taşıyacak. Hattımız, Otogar İstasyonu’ndan Plajyolu Tramvay Hattı’na da entegre olacak.” ifadelerini kullanan Bakan Uraloğlu, yarın açılışı yapılacak tramvay hattı için Kocaeli'ye gelecek. Bakan Uraloğlu'nun katılacağı açılış töreni saat 12:00'da  İzmit Albay İbrahim Karaoğlanoğnlu okulunun önünde gerçekleştirilecek.
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16 Mar 2024 - 19:35 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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