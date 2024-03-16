Yatırımlar devam ediyor! Yeni tramvay hattı açılıyor!

Geçtiğimiz Şubat ayında test sürüşü başarıyla tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvayının açılış tarihi nihayet belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, önceki gün hattın 17 Mart'ta faaliyete başlayacağını duyurdu.

KOCAELİ'YE GELİYOR

Paylaşımında " Kocaeli Şehir Hastanesi’ne ulaşım 15 dakikaya düşecek. Beş istasyonu olacak hattımız, günde 210 bin vatandaşımızı taşıyacak. Hattımız, Otogar İstasyonu’ndan Plajyolu Tramvay Hattı’na da entegre olacak.” ifadelerini kullanan Bakan Uraloğlu, yarın açılışı yapılacak tramvay hattı için Kocaeli'ye gelecek. Bakan Uraloğlu'nun katılacağı açılış töreni saat 12:00'da İzmit Albay İbrahim Karaoğlanoğnlu okulunun önünde gerçekleştirilecek.