ŞİRİN ESNAF ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

Şirin ve ekibi, esnafları tek tek ziyaret ederek İYİ belediyecilik anlayışını vurguladı ve İzmit için öngördükleri projeleri detaylarıyla paylaştı.

Ziyaret sırasında Kamil Şirin, İnönü Caddesi'ndeki esnafların sorunlarını dinleyerek çözüm önerileri sundu ve vatandaşların görüşlerini önemsediklerini vurguladı. "Sizlerin desteğiyle, İzmit'imizi daha yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz. Birlikte güçlü bir gelecek inşa etmek için yola çıktık. Desteklerinizle, hizmetlerimizi İzmit'imizin her köşesine ulaştıracağız" diyen Şirin, halkın desteğinin kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.

İYİ Parti'nin İzmit için öngördüğü projeler arasında şehrin altyapısının güçlendirilmesi, çevre düzenlemeleri, gençlik ve kadın politikalarının güçlendirilmesi gibi konular yer alıyor. Şirin ve ekibi, bu projelerin hayata geçirilmesi için vatandaşların desteğini bekliyor ve İzmit'in daha yaşanabilir bir şehir olması için kararlılıkla çalışacaklarını ifade ediyorlar.