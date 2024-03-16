Çorum FK: 4 - Manisa FK: 3

Maçtan dakikalar

5. dakikada sağ taraftan ceza sahasına yapılan ortada arka direkte topla buluşan Sandro Lima’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

8. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topta Eduart Rroca son çizgiden ortasını yaptı. Gelen ortaya iyi yükselen Sandro Lima’nın kafa vuruşu gol oldu. 0-2

21. dakikada sağ taraftan Kerem’in yerden ortasında Thomas’ın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci çeldi. Dönen topa vuruşunu yapan Thomas, pozisyonu gole çevirdi. 1-2

35. dakikada ceza yayı üzerinde Ferhat’ın sert şutunda kaleci Erhan meşin yuvarlağı tokatladı. Pozisyonun devamında topla buluşan Thomas, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

47. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Ozan, sert bir vuruşla topu filelere gönderdi. 3-2

80. dakikada savunma arkasına sarkan De Lima, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. Ancak VAR uyarısıyla ofsayt olduğu belirlenen gol iptal edildi.

85. dakikada sol taraftan Erkan’ın ortasına bekletmeden vuran Gökhan'ın şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topa Ahmet Sağat'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-2

88. dakikada sağ taraftan yapılan ortada kaleci Ali'nin hatası sonrası topla buluşan Sandro Lima'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-3

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Kadir Beyaz, Haydar Avcı

Çorum FK: Hasan Hüseyin (Ali Türkan dk. 46), Kerem Kalafat, Loick Landre, Zargo Toure, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Thomas (Ahmet Sağat dk. 77), Nalepa (Atakan Akkaynak dk. 84), Hakan Barış (Gökhan dk. 70), Geraldo, Ozan Sol (Eren Aydın dk. 70)

Yedekler: Ologo, Ahmet İlhan Özek, Gökhan Karadeniz, Suat Kaya, Adem Doğan, Süleyman Luş

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Manisa FK: Erhan Erentürk, Sertan Taşkın, Bartu Göçmen, Sinan Osmanoğlu, Alberk Koç (Furkan Doğan dk. 46), Burak Altıparmak (Oğuz Gürbulak dk. 55), Djokanovic, Topalli, Rroca (Doğukan Emeksiz dk. 78), Ofkir (Diallo dk. 55), Sandro Lima

Yedekler: Eren Karataş, Orhan Kurşun, John Mary, Graovac, Bekir Karadeniz

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Goller: Thomas (dk. 21, 35), Ozan Sol (dk. 47) (Çorum FK), Sandro Lima (dk. 5, 8 ve 88)

Kırmızı kart: Serkan Özbalta (Teknik Direktör) (Çorum FK)

Sarı kartlar: Ozan Sol, Ahmet Sağat (Çorum FK) Sandro Lima, Sertan Taşkın, Oğuz Gürbulak (Manisa FK)