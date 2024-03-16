Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardaki artış nedeniyle gençlere ücretsiz prezervatif dağıtacak

Garcia, "Bir enfeksiyonu önlemek için ücretsiz aşı seçeneği düşünülürken, prezervatif gibi etkili bir seçeneğin önlemler arasında olmaması mantıklı değil." dedi.
Bakanlığın prezervatiflerin masrafının halk sağlığı sistemi tarafından karşılanmasını istediğini kaydeden Garcia, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarda önemli bir artış yaşandığını söyledi.
Garcia, potansiyel önlemin arkasındaki neden olarak cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardaki endişe verici artışa işaret etti.
Projenin, ayrıntıları henüz hükümet tarafından resmi olarak yayınlanmadı.
Sağlık Bakanlığı'ndan Euronews'e yapılan açıklamada planın halen değerlendirilmekte olduğu bildirildi.
Bu arada İspanyol resmi haber ajansı EFE, ücretsiz prezervatiflerin gelirlerine bakılmaksızın 14 ila 22 yaş arasındaki gençler için olacağını duyurdu.
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EFE, bakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre gençler, prezervatifleri eczanelerde sağlık kartları aracılığıyla temin edilebilecek.
İspanya'da yer yönetimler, sağlıkla ilgili konularda tek yetkili olduğundan bakanlığın konuyla ilgili yerel yönetimlerle koordinasyon sağlaması gerekecek.
Kaynak: EURONEWS
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.