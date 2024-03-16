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Erdoğan duyurdu! Emekli ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Yüzyılının Emekçileri İftar Programında yaptığı açıklamada emekli ikramiyelerinin yatacağı tarihi açıkladı. Erdoğan, "Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek tüm toplum kesimlerinde daha kalıcı refah artışı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan duyurdu! Emekli ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu mask

BAYRAM İKRAMİYELERİ İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Tarihimize ve köklü geleneğimize baktığımız zaman bu tarz pek çok örnek uygulamayı görmek mümkündür. Biz görev aldığımız her yerde çalışanların haklarının teslimi için çaba harcadık. Bölgesel krizlerin ve istikrarsızlıkların yol açtığı mali yükü en az şekilde insanımıza yansıtmanın derdindeyiz. Sosyal koruma ücreti olan asgari ücret 17 bin liraya çıktı. Böylece asgari ücrette bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 100 oranında artış oldu.

Memurlarımızın aylıklarında ise yüzde 50'ye yakın artış sağladık. Aynı şekilde katlanarak artan emekli sayımıza rağmen emeklilerimizin ücretlerinde de çok önemli iyileştirmeler yaptık. Bayram ikramiyesi uygulamasını getirerek emeklilerimize bayram sevinci yaşattık.

Her bir emeklimize tek seferlik 5'er bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde yüzde 50 artışa gittik. Ramazan ikramiyelerini 2 ila 5 nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırmış olacağız.

Kaynak: MİLLİYET

# oldu, artış, Ramazan

16 Mar 2024 - 20:53 - Ekonomi

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