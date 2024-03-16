Trendyol 1.Lig takımlarından Bandırmaspor evinde Eyüpspor'a 3-2 mağlup oldu. Mücadele sonrası Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu dönemi sona erdi. Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Uzatma dakikalarında kaybettiğimiz Eyüpspor maçı sonrasında Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ve ekibiyle yaptığımız toplantıda, takımımızın play-off hedefine yeniden odaklanması için bir enerjiye ihtiyaç olduğu konusunda hemfikir olduk. Sayın Eroğlu ve ekibi de yönetim kurulumuza gereken hamleleri yapmak adına yardımcı olarak vedaya hazır olduklarını iletti. Kendilerini anlayışla karşılıyor, hizmetleri için teşekkür ediyoruz. 1965 Bandırmaspor için her şey yeniden başlıyor ve vazgeçmeden mücadeleye devam ediyoruz" denildi.
- Spor
Bandırmaspor'da Hüseyin Eroğlu dönemi sona erdi
Eyüpspor'a 3-2 mağlup olan Bandırmaspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.