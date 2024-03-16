Köpeğe hortumlu, sandalyeli ve kürekli saldırı kamerada!

Olay, saat 11.00 sıralarında Kuşçular Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin yakınında bulunan araç lastik tamiri yapan işyerine gelen M.K., eline aldığı hortumla işyeri önünde zincirle bağlı olan köpeğe vurmaya başladı.

Saldırgan defalarca köpeğe hortumla vururken, hayvan can havliyle zincirinin uzadığı mesafece kendisinden kaçmaya çalıştı. Hırsını alamayan saldırgan, etrafta bulunan bir motosikleti de devirdikten sonra hortumla vurduğu köpeğin daha sonra başına bir demirle, ardından eline aldığı kürekle vurdu.

Şüphelinin köpeğe saldırdığı anlarda yanında bulunan işyeri çalışanı çocuğun ise koktuğu için şahsa müdahale edemediği ileri sürüldü.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Köpeğe yapılan saldırı işyerine ait güvenlik kamerasına yansırken, köpeğin sahibinin saldırgandan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, aldığı darbeler sonrası başı yarılan köpeğin, sahibi tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındığı bildirildi.