Köpeğe hortumlu, sandalyeli ve kürekli saldırı kamerada!

Olay, saat 11.00 sıralarında Kuşçular Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin yakınında bulunan araç lastik tamiri yapan işyerine gelen M.K., eline aldığı hortumla işyeri önünde zincirle bağlı olan köpeğe vurmaya başladı.
Saldırgan defalarca köpeğe hortumla vururken, hayvan can havliyle zincirinin uzadığı mesafece kendisinden kaçmaya çalıştı. Hırsını alamayan saldırgan, etrafta bulunan bir motosikleti de devirdikten sonra hortumla vurduğu köpeğin daha sonra başına bir demirle, ardından eline aldığı kürekle vurdu.
Şüphelinin köpeğe saldırdığı anlarda yanında bulunan işyeri çalışanı çocuğun ise koktuğu için şahsa müdahale edemediği ileri sürüldü.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Köpeğe yapılan saldırı işyerine ait güvenlik kamerasına yansırken, köpeğin sahibinin saldırgandan şikayetçi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, aldığı darbeler sonrası başı yarılan köpeğin, sahibi tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındığı bildirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.