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Taşköprülü Cevdet Uğur hayatını kaybetti

Derince Taşköprülüler Derneği kurucularından 72 yaşındaki Cevdet Uğur geçirdiği beyin kanaması sonucu yoğun bakımda yattığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu

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Taşköprülü Cevdet Uğur hayatını kaybetti mask

Yarımca Seramik Fabrikası'ndan emekli 2 çocuk babası 72 yaşındaki Cevdet Uğur geçirdiği beyin kanaması sonrası yaklaşık 15 gündür  Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda yatıyordu. Uğur dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Derince Taşköprülüler Derneği'nin kurucularından, ilçenin tanınan ve sevilen simalarından Cevdet Uğur'un  cenaze namazı bugün öğle namazına müteakip Derince Gülerevler Camii'nde kılınıp Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi
# çocuk

16 Mar 2024 - 22:16 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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