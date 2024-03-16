Yarımca Seramik Fabrikası'ndan emekli 2 çocuk babası 72 yaşındaki Cevdet Uğur geçirdiği beyin kanaması sonrası yaklaşık 15 gündür Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda yatıyordu. Uğur dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Derince Taşköprülüler Derneği'nin kurucularından, ilçenin tanınan ve sevilen simalarından Cevdet Uğur'un cenaze namazı bugün öğle namazına müteakip Derince Gülerevler Camii'nde kılınıp Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi
- Asayiş
Taşköprülü Cevdet Uğur hayatını kaybetti
Derince Taşköprülüler Derneği kurucularından 72 yaşındaki Cevdet Uğur geçirdiği beyin kanaması sonucu yoğun bakımda yattığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.