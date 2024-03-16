Hikmet Karaman plakayı yazdı: 4-1

Ancak bir anda ne değiştiyse yönetim cumartesi günü Hikmet Karaman ile anlaşmışken, pazar günü Ertuğrul Sağlam'a imza attırdı. Sezon böyle başladı, Karaman kulüpsüz kaldı.

Kocaelispor’a iki kupa kazandırmış olan Kocaelili Hikmet Karaman'ın içinde bulunduğu duruma kendisi de şaştı. Ancak büyük bir olgunlukla herhangi bir açıklama yapmadı. Yakın çevresindeyse ne kadar üzüldüğünü bizzat bilenlerden biriyim.

Ertuğrul Sağlam ile sezona kötü başlayan Kocaelispor ardından art arda başarılar kazanınca Hikmet Karaman'ın anlaşmamasına herkes olumlu bakmıştı. O zamanki yazılarımda bu devir böyle devam eder. Ertuğrul gider, Hikmet gelir diye yazdım. Hikmet gider, Stoilov gelir diye yazılar yazdım. Spor değil, skor sever olan Kocaelispor tarafları bana yazdıkları yorumlarda hakaretlerde bulundular. Ağır eleştiriler yaptılar. Düşünceme saygı göstermediler. Gün oldu, devran döndü. Hikmet Karaman Adana Demirspor ile anlaştı. Ertuğrul Sağlam görevi bıraktı. Stoilov Göztepe'ye geldi. Bulgar Göztepe'de inanılmaz başarıları imza atarken, gelir gelmez yazdığım yorumlarda çok başarılı olacağına inandığımı söyledim. Herkes dalga geçti. Hatta Göztepe-Eyüp maçı öncesinde bir okuyucu “Eyüp Göztepe'nin de Stoilov'un da içinden geçer gibi çirkin bir söz etti. İki gün sonra Eyüpspor maçı oynandı. Göztepe-Eyüp'e tam beş tane attı. Ve sonra Göztepe rekor üstüne rekor kırarak ikinci sıraya kadar yükseldi. Kocaelispor’a fark attı.

O Göztepe spor süper ligine çok yakın. O Hikmet Karaman Adana Demirspor'a imza attıktan sonra süper ligde kötü bir başlangıç yaptı. Ama art arda maçlarını kazanmaya başladı.

Gördük senin Hikmetini diyenler skora bakıp yanıldılar. İşte Hikmet Karaman küme düşmek üzere olan Adana Demirspor'u bir anda şaha kaldırdı. Az önce sona eren maçta da Sivasspor'u 4-1 yenerken adeta plakayı yazdı.

Kardeş Adana Demirspor'a Kocaelili bir teknik adamın gitmesi benim ayrıca gururumu okşuyor. Hikmet Karaman'ı Kocaelinin çocuğu olmasına rağmen ağır sözlerle eleştiren okurlar ise ortada yok. Her zaman söylüyoruz skor değil sporsever olun.

Skorla yola çıkarsanız yaya kalırsınız alay konusu olursunuz. Hikmet Karaman yine başarısız olabilir. Stoilov seneye Göztepe'yi küme düşürebilir. Ertuğrul Sağlam gittiği bir başka kulüpte şampiyonluk yaşayabilir. Hocalar üzerinden kurulan sistemler başarıyı getirmez. Hoca bu sacayağının bir ayağıdır.

Bunun bir de taraftar ve yönetim ayağı vardır. O üçlü beraber oldukça başarı gelir. Her şeyi hocanın üzerinden kurmak işin en basitidir.

Hikmet Hoca plakayı yazdı. Hem kendisi için hem Adana Demirspor için sevindim. İnşallah devamı gelir.