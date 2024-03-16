Kocaeli'de 8 ilçede elektrikler kesilecek

|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|57411
|KOCAELİ
|KANDIRA
|DALCA
|DALCA MERKEZ MEVKII, DALCA MERKEZ MEVKİİ, DALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT KANDIRA YOLU SK
|17.03. 2024
|09:00
|15:30
|57625
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AKÇAOVA, AKINCI, SELAMETLI, SELAMETLİ, TEKSEN
|AKÇAOVA MERKEZ MEVKII, AKÇAOVA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AKINCI HATIPLAR MEVKII, DÜZ MEVKII, DÜZ MEVKİİ KÜME EVLER, ILYASLAR MEVKII, İLYASLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KABAKLAR MEVKII, KABAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKSEN ORTA MEVKII, TEKSEN ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, TEKSEN YUKARI MEVKII, TEKSEN YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, TOKASLAR MEVKII, TOKAŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER
|17.03.2024
|09:00
|15:30
|57958
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ARSLANBEY, ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, KÖSEKÖY, OVACIK, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMESE, SARIMEŞE
|AKDEMIR, AKDEMİR SK., AKİF SK., AKSEMSEDDIN, ALADAĞ SK., ARPAÇAY SK., AŞIK SK., ATALAR SK., AYDINLI SK., BAĞDAT CD., BALKAYA SK., BALLICA, BALLICA SK., BAŞAKÇI SK., BESIK, BEŞİK SK., BEYAZ GÜL SK., BEYLERBEYİ SK., BILDIRCIN, BILDIRCIN SK., BİHTER SK., BORA, BUCAKLI SK., BURÇ, BURÇ SK., CEM SULTAN, CEM SULTAN SK., CEMRE SK., CEREN SK., CEVİZ SK., ÇALIKUSU, ÇALIKUŞU SK., ÇAMLI, ÇAMLI SK., ÇELTİKDÜZÜ SK., ÇIRACI SK., ÇUHANE. CD., DEREBEY SK., DİBEKTAŞI SK., DURU SK., DUT SK., DÜZLER SK., ELDIVAN, ELDİVAN SK., ELİT SK., ELMALIK SK., EMRAH, EMRAH SK., ENERJİ SK., ENGINAR, ENGİNAR SK., EREN, EREN SK., FETİH SK., GAZI CD., GENÇLİK SK., GÖKSU SK., GÖRKEM SK., GÖZDE SK., GÖZPINAR SK., GURBET SK., GÜLDESTE SK., GÜLLÜ SK., GÜLPINAR SK., GÜLVEREN SK., GÜRCAN SK., GÜVENER SK., GÜVERCİN SK., HAMAMLI, HAMAMLI SK., HANIMAĞA CD., HAREM SK., HAVAİ SK., HEYBELİ SK., HIPODRUM, HIZIR SK., HİPODROM CD., HÜNER SK., ISTIKBAL SK., IZMIT., İLKBAHAR SK., İNKILAP SK., İSKENDER SK., İSTİKBAL SK., İZMİT.. CD., KAHRAMANLAR CD., KAMAN SK., KANARYA, KANARYA SK., KARAKAŞ SK., KARANLAR, KARANLAR SK., KARATAY SK., KARTALKAYA, KARTALKAYA CD., KARTEPE KENT SK, KAVAKLI SK., KESER CD., KILAVUZ SK., KIRLANGIÇ, KORAY, KORAY SK., KORLU SK., KOVAN, KULELI, KULELİ SK., KUMLUCA SK., KURTBEY, KURTBEY SK., LAÇİN SK., LEYLEK, LEYLEK SK., MEHMET AKIF, MELEK, MELEK SK., MELİHA, MELTEM SK., MEVSİM SK., MINE, MUHABBET SK., MÜDERRİS SK., NAME SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ CD., NESİL SK., NEŞELİK SK., NIDA, NİDA SK., OYA SK., ÖNDER, ÖNDER SK., ÖZBILEN, ÖZBILEN SK., ÖZBİLEN SK., ÖZVEREN SK., PİYADE SK., PLATIN, PLATİN SK., PUMA SK., RAHMİ SK., SAKIN, SAKİN SK., SAMATYA, SAMATYA SK., SARAYBAHÇE, SARAYBAHÇE SK., SEHERYELI, SEHERYELİ SK., SERAP SK., SERÇE SK., SIMGE, SIMGE SK., SİMGE SK., SOLMAZ SK., SÜLEYMANIYE, SÜMBÜLE, TABİAT SK., TAÇ SK., TARAKLI SK., TAŞ SK., TAŞKIN SK., TOPBAS SK., TOPBAŞ SK., TUNALI SK., TURNA, UYGAR, UYGAR SK., ÜNİVERSİTE YOLU SK., YAGCILAR, YAĞCILAR SK., YAKACIK SK., YAVUZ SULTAN SELIM, YAZGAN SK., YESILKENT, YEŞİLKENT SK., YURDUM, YURDUM SK., ZERDA SK.
|17.03.2024
|09:00
|17:00
|57981
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ÇEPNI, ÇEPNİ, ŞEVKATİYE
|BLD.BSK.MUSA ÖGÜNÇ, BLD.BŞK.MUSA ÖĞÜNÇ SK., DOĞALAR SK, OKUMUŞLAR SK., ÖĞRETMEN NECATİ ÇIKMAZI SK., SARIKAYA SK, TARHAN SK., TEMEL SK.
|17.03.2024
|09:00
|17:00
|58032
|KOCAELİ
|KARTEPE
|FATIH, FATİH, SARIMESE, SARIMEŞE
|ABDÜLHAMIT, ABDÜLHAMİT SK., ARAKLI SK., ARPALIK SK., ARUZ SK., AŞİKAR SK., AYAZ, AYAZ SK., BAGDAT, BAGDAT CD., BAHTIYAR SK., BAHTİYAR SK., BATTAL, BATTAL SK., BESTELİ SK., BEYAZIT SK., BİNGAZİ SK., BOSNA SK., ÇALDIRAN SK., ÇESME SK., ÇIGDEM SK., ÇİĞDEM SK., DEPO SK., DERE SK., DONANMA SK., ELÇIBEY, ELÇİBEY SK., FEDAKAR SK., FULYA SK., HALE SK., HIZAL, HIZAL SK., HURMALI SK., IBRISIM, İBRİŞİM SK., İCADİYE SK., KALELİ SK., KASIMPATI SK., KASIRGA SK., KERİM SK., KERİME SK., KETEN, KÜTÜK SK., MALAZGİRT CD., MEMİŞOĞLU SK., MUKADDES SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., NİZAM-I CEDİT CD., ORTANCA SK., ÖZENÇ SK., ÖZENTİ SK., PETEKLİ SK., SALKIM SK., SEYMEN SK., SUNARLAR SK., YEŞİLCE SK.
|17.03.2024
|09:00
|13:00
|58080
|KOCAELİ
|İZMİT
|SANAYI, SANAYİ
|İZMİT SANAYİ SİTESİ 11. CD., KÖRFEZ
|17.03.2024
|09:30
|17:00
|58094
|KOCAELİ
|DERİNCE
|DENIZ, DENİZ, SIRINTEPE
|CAHIDE, PETROL OFISI, PETROL OFISI CD., SEKİNE SK., TÜRKKABLO SK.
|17.03.2024
|09:00
|17:00
|58151
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|CUMHURIYET, CUMHURİYET, KEMALPAŞA, ŞEKERPINAR
|ADALI, ADALI SK., ARNIÇ SK., AYÇA SK., BAYRAM, CEYDA SK., CİHAN SK., DEREN, DEREN SK., DERİN SK., EGE SK., ERHAN, ERHAN SK., ERKAN SK., GEÇIT, GEÇİT SK., GÖKALP SK., GÜLER SK., GÜMÜS, HARMAN SK., HASRET, HASRET SK., HAYAT SK., HİSAR SK., IHLAS, ISMET INÖNÜ, IŞILAY SK., İHLAS SK., KARAYEL SK., KARDELEN SK., KENDİR SK., KETEN SK., KIVILCIM, KIVILCIM SK., KIZILCIK SK., LODOS SK., SAMYELI, SAMYELİ SK., SEDİR SK., SEVİNDİK SK., ŞEHİT HAKAN BAYRAM CD., TUNA, TURGUT ÖZAL, TURGUT ÖZAL CD., YAKAMOZ SK., YAVUZ, YAVUZ SK., YELKEN, YELKEN SK., ZAKKUM SK., ZEHRA SK.
|17.03.2024
|08:30
|15:00
|58152
|KOCAELİ
|GEBZE
|SULTAN ORHAN
|1174. SK., 1174/1. SK., 1174/2. SK., 1175. SK., 1176. SK., 1176/2., 1176/2. SK., 1177. SK., 1178., 1178. SK., 1178/1. SK., 1179., 1179. SK., 1180., 1180. SK., 1181., 1181. SK., 1181/1. SK., 1181/3. SK., 1182. SK, 1184. SK., 1185/1., 1185/1. SK., 1185/2. SK., 1185/3. SK., 1185/4., 1185/4. SK., GEBZE OTO SANAYI SITESI, GEBZE OTO SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, KOCABETON SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, TERMİNAL CD.
|17.03.2024
|08:30
|16:00
|58154
|KOCAELİ
|GEBZE
|BARIŞ
|1801. SK., 1802. SK.
|17.03.2024
|09:00
|12:00
|58155
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR
|AKPINAR, AKPINAR SK., ANADOLU, ANADOLU CD., ATAKAN SK., BALCILAR, BARAN SK., BARIŞ SK., BOTANİK SK., CANSU SK., ÇAĞLAR SK., ÇETIN, ÇETİN SK., DEMET SK., DOĞA SK., DURAK, DURAK SK., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., EKİN SK., ERMIS, EYMEN, EYMEN SK., EZGİ SK., GÜNEŞ SK., INCE, KAHRAMAN SK., KALE, KALE SK., KARACA, KINACI SK., LEMAN SK., MELİS SK., MOR SALKIM SK., MUHSIN YAZICIOGLU, MUSTAFA KEMAL, MUSTAFA KEMAL CD., MUTLU, NAMIK KEMAL CD., NARLI SK., NERMİN SK., NİLGÜN SK., OMSAN YOLU, OMSAN YOLU SK., ÖZGÜR SK., ÖZGÜRLÜK CD., ÖZLEM, PLEVNE CD., SIRA SELVİ SK., ŞEHİT ALİ ATİK CD., ŞEHZADE SK., TUNA CD., YAHYA KAPTAN CD., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YEŞİLVADİ CD., ZÜLÜF SK., ZÜMRÜT SK.
|17.03.2024
|09:00
|17:00
|58156
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|17 AĞUSTOS, KIŞLADÜZÜ
|RADAR CD., ŞANTİYE YOLU SK
|17.03.2024
|09:00
|12:00
|58158
|KOCAELİ
|GEBZE
|BALÇIK
|3265, 3273., 3274., FABRİKALAR SK., İSHAKOĞLU SK., KUMTEPE SK., ÖZDEN SK., TOPLUCA SK.
|17.03.2024
|09:00
|11:30
|58160
|KOCAELİ
|GEBZE
|SULTAN ORHAN
|HASKÖY SANAYI SITESI
|17.03.2024
|12:00
|14:00
|58177
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ATAEVLER, DUMLUPINAR, FATİH, ISTASYON, İSTASYON
|AKAN SK., AKGÜN, AKGÜN SK., ANKARA., ANKARA. CD., ASHANE, AŞHANE SK., ATAÇ SK., AYBAHÇE SK., AYBALA, AYBALA SK., AYDINLAR SK., BADEM SK., BAGIMSIZ, BAĞIŞLAYAN SK., BASARAN, BAŞKENT SK., BESTE SK., BEYAZ, BEYAZ SK., BİNBAŞAK SK., BORAN SK., BOSTANLI, BOSTANLI SK., ÇAKMAK, ÇAKMAK SK., ÇILEM, ÇILEM SK., ÇİLEM SK., DARI SK., DERMANLI, DERMANLI SK., EFSUN SK., EŞREF BİTLİS SK., GONCA SK., GÜNDÜZ SK., GÜNGÖRMÜŞ SK., GÜZELYURT, GÜZELYURT SK., HEMŞİRE SK., ISMETPASA, IZCI, İREMNUR SK., İSMETPAŞA CD., İZCİ SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KEMALPASA, KEMALPAŞA CD., KUL SK., KURTULUS, KURTULUS CD., KURTULUŞ CD., MERIÇ, MERİÇ SK., MESNEVİ SK., MIZRAK, MIZRAK SK., NIZAM, NİZAM SK., ÖZEN, ÖZEN SK., ÖZTÜRKLER SK., SANAYI, SARVAN SK., SEKBANLI SK., SELIN, SELİN SK., SERÜVEN SK., SÖZEN SK., TOPÇU SK., YAZ SK., YURDUSEV SK.
|17.03.2024
|09:00
|16:00
|58183
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, KARAKÖPRÜ, VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ
|AKBAŞ SK., ALİ AYGÜN SK., BAGIN, BİLGE SK., BUHARA SK., ÇİÇEKLER SK., ÇİFTLİK SK., D-130 YAN YOL CD, DÜLGER SK., ELMALI SK., EMRE SK., ERMİŞ SK., FAKÜLTE, FAKÜLTE CD., FASIL SK., FURUNCU SK., HACI BEKIR, HACI BEKİR SK., HACI IDRIS, HACI İDRİS SK., HALIL, HALİL SK., HORON SK., ILIM, IŞIKLI SK., İLİM SK., KAĞAN SK., KALDIRIM, KALDIRIM SK., KOCA SK., KORGAN SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KÖRFEZ SK., KÖROGLU, KÖROĞLU CD., NERGİZ SK., ORDULU, ORDULU CD., ORDULULAR, ORDULULAR SK., ORHANGAZİ CD., OZAN, ÖZGENÇ, ÖZGENÇ SK., ŞENKAYA SK., TÜRKMEN SK., ÜÇEVLER SK., ÜÇÜNCÜOĞLU SK., YALKIM, YALKIM SK., YENİÇERİ SK., YONCALI SK.
|17.03.2024
|09:00
|12:00
Kocaeli'de 8 ilçede elektrikler kesilecek
Yarın (17.03.2024) Kocaeli'nin 8 ilçesinde planlı elektrik kesintisi olacak.
16 Mar 2024 - 23:51 - Gündem Yazdır
Mahreç Haber Merkezi
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KOCAELİ - BAŞİSKELE'de bulunan boru üretim imalatı ve kaplama işlemleri yapan firmamızda çalıştırılmak üzere; 22.000,00 TL+ FAZLA MESAİ başlayan maa...0 262 349 37 90-91
Elektrik tesisat ustası
Başiskele Y.Yuvacıkda alçak gerilim ve orta gerilim elektrik işleri yapılan firmamızda sahada çalıştırılmak üzere tecrübeli bay takım arkadaşı aramakt...ŞAHİNAZ KARA --KARA ELEKTRİ̇K
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