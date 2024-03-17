Kocaeli hava durumu nasıl olacak?

KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kocaeli'de yağmur yağacak mı? Kocaeli'de sıcaklık düşüyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün hava sıcaklığı en düşük 5 en yüksek 16 derece olacak. Parçalı bulutlu havanın gün boyu etkili olması bekleniyor. İşte güncel hava durumu: