17 Mar 2024 - 09:45- Gündem G:

Yakup Altun Stadında sentetik çim serilecek  

Büyükşehir, Başiskele Yakup Altun Stadında yenileme çalışmalarını sürdürüyor  

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Yakup Altun Stadında sentetik çim serilecek   mask
Yakup Altun Stadında sentetik çim serilecek  
Haber albümü için resme tıklayın

Sporun her dalına önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi amatör spor kulüplerinin kullandığı alanların yenilenmesi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Amatör spor kulüplerine çalışacakları birçok stadı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, mevcut statların şartlarını iyileştiriyor. Bu kapsamda  Başiskele Yakup Altun Stadına sentetik çim saha ve tesis binası çalışmaları devam ediyor.

SENTETİK ÇİM SAHA

10 bin m²'lik alanda sporcular için sentetik çim saha yenileniyor. Yakup Altun Spor Tesisi projesinde 68 x105 metrelik saha, müsabakalar ve antrenman için sentetik çime revize edilecek. Sahada sentetik çim serilmeden önce zemin iyileştirmesi yapan ekipler, 15 gün içerisinde sentetik çim halıları serecek.

YENİ TESİS BİNASI

Bin 440 metrekare inşaat alanına sahip tesis binası da yükseliyor. Tesis binasının dış cephe mantolaması yapıldı. İçeride seramik döşeme ve kapılar takılıyor. Tesis binasında yönetici odası, soyunma odaları ve lavabolar yer alacak.

 

 

# yeni, Başiskele, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

17 Mar 2024 - 09:45 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.527.440 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL