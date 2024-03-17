Pankart saldırıları siyasete gölge düşürdü

Mayıs ayında son derece gergin bir genel seçim sürecini geride bırakan Türkiye, bu seçimin sadece 9 ay sonrasında bu kez belediye başkanlarını ve meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitmeye hazırlanıyor. 31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde de ilginç bir gergin ortam meydanlarda etkisini hissettirmeye başladı.

SALDIRILAR TEPKİ ÇEKİYOR

Siyasi partilerin belirledikleri belediye başkan adaylarına yönelik saldırılar gerçekleşiyor. Özellikle muhalefet partilerinin adaylarının kentin belirli bölgelerinde astıkları pankartlara çirkin saldırılar gerçekleşiyor. Adayların zor şartlar altında olmalarına rağmen önemli bir bütçe ile hazırladıkları pankartlara yönelik saldırılar kamuoyundan da büyük tepki çekiyor.

ÇALIK’IN AFİŞİNE SALDIRI

CHP’nin Karamürsel Belediye Başkan adayı olan Ahmet Çalık’ın seçim afişi geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yerinden sökülmüştü. Konu hakkında açıklama yapan CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu, “Bu yapılan ne siyasi ahlaka sığar ne insanlığa. Bu pankartı söken arkadaşı sökerken görmüşler. Hangi partiye mensup ve kim olduğunu biliyorum, kendisini ifşa etmeyeceğim. Gençlerimiz bu pankartı asmak için vaktini harcıyor. Emek ve para harcanıyor” diyerek tepkisini dile getirmişti.

BİLGİN’İN PANKARTININ İPLERİNİ KESTİLER

Bir diğer saldırı ile yine CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Atasoy Bilgin’in afiş ve pankartlarına yönelik yaşandı. CHP’li Atasoy Bilgin’in İzmit Mimar Sinan Köprüsü üzerine asılan pankartının ipleri bazı kişiler tarafından kesildi. İpleri kesilen pankartın herhangi bir tehlike oluşturmaması için zabıta ekipleri tarafından düzeltilerek olduğu yere bırakıldı.

KARTEPE’DE BENZER OLAY

Benzer bir olay da Kartepe’de yaşandı. CHP’nin ilçedeki belediye başkan adayı olan Nilay Merttürk’ün ilçenin belli bölgelerinde asılan afişleri de saldırılardar nasibini aldı. Merttürk’ün Şefkatiye Mahallesi’nde asılı olan seçim afişi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yırtıldı. Merttürk yapılan saldırı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak, olayı kınadı.

HÜRRİYET’İN AFİŞİNİ YIRTTILAR

İzmit’teki bir başka hadisede ise mevcut İzmit Belediye Başkanı olan ve partisinin yeni dönemde de adayı olarak belirlenen Fatma Kaplan Hürriyet adına asılan seçim afişine yönelik gece saatlerinde bir saldırı gerçekleşti. Hürriyet’in Anıtpark bölgesinde bulunan billboardlardaki afişi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yırtıldı.

OLAYLAR DERİNCE’YE SIÇRADI

CHP Derince Belediye Başkan adayı Av. Sertif Gökçe’nin ilçedeki pankartları biri veya birileri tarafından yırtıldı, zarar verildi. Derince’de CHP’li Gökçe’nin afiş ve pankartlarına sık sık saldırı yapılması ve tahrip edilmesi, CHP’lilerin tepkisine neden oldu. Saldırıyı gerçekleştiren şahısların özellikle Gökçe’nin yüz kısmını kesip atması ise dikkat çekti. Gökçe ve CHP’liler yaşanan olayı kınayan açıklamalar yaptılar.

PANKARTLARI SÖKÜP KARTEPE’DE ÇÖPE ATMIŞLAR

Derince’de yaşanan ikinci olayda ise Saadet Partisi’nin ilçedeki belediye başkan adayı olan Cuma Ayvaz’ın ait seçim pankartlarına kişi veya kişiler tarafından zarar verildi. Pankartların sökülerek Arslanbey Organize Sanayi Bölgesinde çöpe atıldığı tespit edildi. Ayvaz konu hakkında yaptığı açıklamada; “Kaostan beslenmek isteyenler Derince’mizde pankartlarımızı yırtıyorlar, onları bir şekilde düzeltiyoruz. Fakat işin boyutunu artırmışlar pankartlarımızı söküp başka bir ilçede çöpe atmışlar” ifadelerini kullandı.

İLÇE BİNASINA GİRDİLER

Olaylar ve saldırılar, yalnızca afişlerle pankartlara yapılmıyor. Gölcük’te yaşanan ilginç olayda Yeniden Refah Partisi’nin ilçe teşkilatının kapısı geçtiğimiz günlerde kırılarak içeri girildi ve makam odasındaki eşyalar dağıtılarak zarar verildi. Binada bulunan laptop, yazıcı gibi eşyalara dokunulmazken, polis ekipleri, olayın fail ya da faillerinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.