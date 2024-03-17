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Başkan Büyükakın ilk kez böyle görüntülendi: Motosiklet merakı ortaya çıktı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Modipark Modifiyeli Otomobil Sporları Derneği’nin İzmit Kongre Merkezi önündeki buluşmasına katılarak, motosiklete bindi. Gençlere enerjilerini rahatça atabilecekleri, çevreye rahatsızlık vermeyecekleri yeni bir alan sözü verdi.

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Başkan Büyükakın ilk kez böyle görüntülendi: Motosiklet merakı ortaya çıktı mask
Başkan Büyükakın ilk kez böyle görüntülendi: Motosiklet merakı ortaya çıktı
Başkan Büyükakın ilk kez böyle görüntülendi: Motosiklet merakı ortaya çıktı
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BÜYÜKAKIN MOTOSİKLETİ İLE GELDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, dün akşam İzmit’te bir araya gelen modifiye araç tutkunu gençlerin davetlisiydi. AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan ile birlikte Kongre Merkezi önündeki otoparkta toplanan gençlerle bir araya gelen Başkan Büyükakın’ın motosiklet merakı olduğu ortaya çıktı. Alana motosiklet montu giyerek gelen, burada motosiklete de binen Başkan Büyükakın’ı gören gençler büyük şaşkınlık yaşadı.

HEYECAN DOLU BULUŞMADA SÖZ VERDİ

Başkan Büyükakın’ın motosiklet bindiğine ilk kez şahitlik eden gençlerin bu şaşkınlığı görülmeye değerdi. Daha sonra drift atan bir araca da yolcu olarak binen Başkan Büyükakın, gençlerle unutulmaz bir akşam yaşadı. Büyükakın, “Gençlerimizi seviyoruz. Bu çağlarda yaşadıkları heyecanı anlıyoruz. Onlara güvenle enerjilerini atabilecekleri, üstelik kimseyi rahatsız etmeyeceleri, kurallara ve kanunlara uyarak araçlarını sergileyecekleri bir alan sözünü şimdiden veriyoruz” dedi. Öte yandan Başkan Büyükakın’ın yoğun çalışmaları sırasında fırsat buldukça motosiklet kullanmayı sevdiği öğrenildi. Büyükakın’ın bu hobisi ilk kez öğrenildi.
# büyük, Tahir Büyükakın

17 Mar 2024 - 10:34 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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