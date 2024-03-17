Çetinkaya, orucunu vatandaşla açıyor

AK Parti ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Karamürsel’in başarılı ve sevilen müteahhitlerinden Yasin Özkaplan’ın düzenlediği iftar programına katıldı. Karamürsel’de gerçekleştirilen iftar programına katılan davetlilerle tek tek selamlaşan Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, görüş alış verişinde bulundu. Yasin Özkaplan, yoğun katılımın yaşandığı iftar programında yer alan Mesut Çetinkaya ve ekibine teşekkür etti. Çetinkaya, iftar programında çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi vererek, destek istedi.