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Çetinkaya, orucunu vatandaşla açıyor

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, hem sahuru hem de iftarı sahada gerçekleştiriyor.  

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Çetinkaya, orucunu vatandaşla açıyor mask
Çetinkaya, orucunu vatandaşla açıyor
Çetinkaya, orucunu vatandaşla açıyor
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AK Parti ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Karamürsel’in başarılı ve sevilen müteahhitlerinden Yasin Özkaplan’ın düzenlediği iftar programına katıldı. Karamürsel’de gerçekleştirilen iftar programına katılan davetlilerle tek tek selamlaşan Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, görüş alış verişinde bulundu. Yasin Özkaplan, yoğun katılımın yaşandığı iftar programında yer alan Mesut Çetinkaya ve ekibine teşekkür etti. Çetinkaya, iftar programında çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi vererek, destek istedi.
# cumhur ittifakı, karamürsel, iftar

17 Mar 2024 - 11:03 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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