- Siyaset

Kocaman, Şevkatiye’de destek istedi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, seçim çalışması için gittiği Şevkatiye Mahallesi’nde vatandaşların talep ve isteklerini dinledi, destek istedi.  

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Kocaman, Şevkatiye’de destek istedi mask
Kocaman, Şevkatiye’de destek istedi
Kocaman, Şevkatiye’de destek istedi
Haber albümü için resme tıklayın

TALEP VE İSTEKLERİ DİNLEDİ

Kartepe Belediye Başkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Mustafa Kocaman seçim çalışmaları kapsamında sıkılmadık el bırakmıyor. Hergün farklı mahallelerde vatandaşlarla buluşan Başkan Kocaman, Şevkatiye Mahallesi’nde de büyük ilgi gördü. Teravih öncesi esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Mustafa Kocaman, talep ve istekleri yerinde dinleyerek bölgeye yapılacak yatırımları anlattı.

MESİRE ALANINI ANLATTI

Başkan Kocaman, “Şevkatiye, Suadiye, Çepni ve Arslanbey Mahallesi’ne hizmet edecek mesire alanı yapacağız. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ilçemize çok güzel bir mesire alanı kazandıracağız. Buradaki gayemiz sadece mesire alanı değil. Bölgemizdeki diğer yatırımların önünü açmak, onlara lokomotif olmak istiyoruz. Artık bu mahallelerimizde de turizm hareketliliğinin yaşanmasını istiyoruz. Bu yüzden bu projemiz öncü bir projedir” dedi.

 

# esnaf, büyük, cumhur ittifakı, seçim, hizmet, Kartepe, talep

17 Mar 2024 - 11:11 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.527.440 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL