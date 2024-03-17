17 Mar 2024 - 11:17- Gündem G:

Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden skandal davranış! Kız öğrencilerin yüzünü gizlediler!

Derince’de katıldıkları bir yarışmada dereceye giren kız öğrenciler, kaymakamı ziyaret etti. İlçe Milli Eğitimin Müdürlüğünden yapılan paylaşımda ise öğrencilerin yüzleri buzlandı.

Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden skandal davranış! Kız öğrencilerin yüzünü gizlediler! mask
Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden skandal davranış! Kız öğrencilerin yüzünü gizlediler!
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Kocaeli'de Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Sosyal Bilimler Festivali Sosyalfest'te Dinin Yaşanmasına Yönelik Sosyal Model Tasarım Yarışması'nda BIN (Beni İyileştiren Nesil) projesiyle Türkiye üçüncüsü oldu. Bu başarılarında dolayı Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, öğrencileri ağırladı.

Ziyaret sonrası Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise kız öğrencilerinin yüzlerinin gizlediği görüldü. 

Sosyal medyada gündem haline gelen ve tepki çeken paylaşım Derince İlçe Milli Eğitimin Müdürlüğü’nün resmi sayfasından ve sosyal medya hesaplarında o kaldırıldı. 

Konu ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hiçbir açıklama yapmadı.

İşte tepki çeken o paylaşım: 

Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden skandal davranış! Kız öğrencilerin yüzünü gizlediler!
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17 Mar 2024 - 11:17 - Gündem

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Yorumlar

(2)
02

Köylü Ahmett - TÜRKİYE YÜZ YILI DİYORLAR BUMU SİZİN TÜRKİYENİZ NASIL BİR KAFA İNSANLAR UZAY DAHA İYİ YAŞAM YENİLİK PEŞİNDE KOŞUYOR BİZ NELER İLE UĞRAŞIYORUZ

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Mart 12:35
01

Vicdan - Böyle yapsın diye İlçeye müdür ettiler.Çok iyi,liyakatlileri müdür yapmıyorlar.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 17 Mart 12:05

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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