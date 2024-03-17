Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden skandal davranış! Kız öğrencilerin yüzünü gizlediler!

Kocaeli'de Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Sosyal Bilimler Festivali Sosyalfest'te Dinin Yaşanmasına Yönelik Sosyal Model Tasarım Yarışması'nda BIN (Beni İyileştiren Nesil) projesiyle Türkiye üçüncüsü oldu. Bu başarılarında dolayı Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, öğrencileri ağırladı.

Ziyaret sonrası Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise kız öğrencilerinin yüzlerinin gizlediği görüldü.

Sosyal medyada gündem haline gelen ve tepki çeken paylaşım Derince İlçe Milli Eğitimin Müdürlüğü’nün resmi sayfasından ve sosyal medya hesaplarında o kaldırıldı.

Konu ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hiçbir açıklama yapmadı.

İşte tepki çeken o paylaşım: