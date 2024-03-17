Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adı Cumhuriyet Yaşam Merkezi'nde yaşatılacak

İzmit Belediyesi, kente değer katacak ve birçok fonksiyona ev sahipliği yapacak Cumhuriyet Yaşam Merkezi’ni hayata geçiriyor. "İzmit Unutmaz" vizyonu ile faaliyete geçecek olan Cumhuriyet Yaşam Merkezi, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017 yılında PKK’lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adını yaşatacak. Veliahmet Mahallesi Alemdar Caddesi Cumhuriyet Parkı yanında yer alan merkez, 22 Mart Cuma günü saat 16.00'da hizmet açılacak.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek olan Cumhuriyet Yaşam Merkezi'nde ebeveynlerin çocuklarını günde 2 saat güvenle bırakabilecekleri oyun odası yer alacak. Aileler çocuklarını alanında uzman personeller eşliğinde oyun odasına güvenle emanet edebilecek.

Merkezde, ortaokul ve lise öğrencilerinin ders çalışabilecekleri Etüt Odası olacak. Ücretsiz internet hizmetinin sağlanacağı Etüt Odası 15 kişi kapasiteli olacak. Evde interneti olmayan veya sessiz bir ortamda ders çalışmak isteyen öğrenciler ücretsiz bir şekilde bu alanı kullanabilecek.

Cumhuriyet Yaşam Merkezi’nde ücretsiz diyetisyen ve psikolog hizmeti de verilecek. Hastalıklarda beslenme, kilo alma, kilo verme, çocuk beslenmesi, sporcu beslenmesi, adölesan(ergen) beslenmesi ve kilo yönetimi alanlarında hizmet verilecek.

Engelli bir yakını veya çocuğu bulunan ailelerin günlük yaşamdaki işlerini kolaylaştırmak, kendilerine vakit ayırmalarına olana sağlamak ve çocukların keyifli vakit geçirmesi amacıyla Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nde faaliyet gösteren Kısa Mola’nın ikinci şubesi Cumhuriyet Yaşam Merkezi’nde açılacak.