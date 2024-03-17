Erol Bulut başaramadı

İngiltere Championship’in 38. Haftasında Cardiff City deplasmanda Swansea City ile kozlarını paylaştı.
Liberty Stadyumu’nda oynanan mücadelede Erol Bulut’un öğrencileri ev sahibi ekibe 2-0 mağlup oldu.
Swansea City’e galibiyeti getiren golleri 34. Dakikada Liam Cullen ve 90+6. dakikada Jamal Lowe kaydetti.
Bu galibiyet ile birlikte puanını 46’ya çıkaran Swansea City 15. sıraya yükselirken 53 puanda kalan Cardiff City 11. Sıraya yükseldi.Adım adım sona yaklaşılan Championship’te Cardiff City önümüzdeki hafta Sunderland ile Swansea City ise Sheffield Wednesday ile karşılaşacak.
Kaynak: yeniçağ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.