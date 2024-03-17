İbrahim Şirin köyleri karış karış geziyor  

Cumhur İttifakı ve AKP Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Seçim Koordinasyon Merkezi’nin belirlediği program doğrultusunda Derince’yi mahalle mahalle, sokak sokak gezen Başkan Adayı Şirin, Ramazan ayında da ziyaretlerini sürdürüyor.

TAHTALI MAHALLESİ’NDE ZİYARETLER

Başkan Adayı Şirin hafta sonu cumartesi gününü İshakçılar merkezli Derince’nin köylerine ayırdı. Cumhur İttifakı ilçe başkan ve yöneticileri ile meclis üyesi adaylarının da eşlik ettiği programlarda Şirin ilk olarak Tahtalı Mahallesi sakinlerinden Ceyhun Akyıldız ve Yusuf Bulut'un hanelerine misafir olarak burada mahalle sakinleri ile hasbihalde bulundu.

GELENEKSEL İFTAR PROGRAMI

Sonrasında Çavuşlu Mahallesi sakinlerinden Çal Mevkii'de ikamet eden Salih Acar'ı ziyaret eden Şirin, kutsal topraklara giderek umre vazifesini yerine getiren Cemil Sert ve ailesinin hanesine de konuk oldu. İftar programında İshakçılar Kültür Merkezi’nde düzenlenen Geleneksel İshakçılar İftarına katılan Başkan Adayı Şirin burada vatandaşlarla tek tek selamlaşarak Ramazan aylarını tebrik etti.

KARAGÖLLÜ VE KAŞIKÇI

İshakçılar'da gerçekleşen iftar programı sonrasında köy meydanında bölge sakinleri ile çay eşliğinde sohbet eden Şirin, “İshakçılar'ın da desteğiyle ilçemizde gerçek belediyecilik destanını bir kez daha yazacağız” dedi. Köylerdeki programına iftarın ardından Çalköy Karagöllü’de Ergün Keser’in hanesine ve buradaki kıraathaneye yaptığı ziyaretlerle devam eden İbrahim Şirin, günün son programında ise Kaşıkçı Mahallesi’nde Kocaeli Taşköprü Avcılar ve Atıcılar Derneği'nde bölge sakinleri ile bir araya geldi.