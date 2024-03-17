B VİTAMİNLERİ AİLESİ

“Yorgunluk, konsantrasyon sorunları, depresyon, anksiyete, hafıza problemleri, zayıflık, cilt sorunları ve diğer kronik sorunlardan muzdaripseniz B vitaminleri eksiklikleri olup olmdığını kontrol ettirmenin zamanı gelmiş olabilir. B vitaminleri, hücresel sağlık, beyin sağlığı, hormonal sağlık, metabolizma, cilt sağlığı ve pek çok açıdan sağlığımız için çok önemli olan bir vitamin grubudur. Eksiklikleri pek çok soruna yol açmasına rağmen içeriği zengin bir beslenmeyle giderilebilir.

B vitaminleri gıdayı enerjiye dönüştürerek metabolizmayı destekler. Yeni kırmızı kan hücreleri üretimine yardımcı olur, beyin hücrelerini, hücresel sağlığı, cilt sağlığını destekler.

B vitaminleri eksikliği riski oluşturacak nedenler:

▪️ Kötü beslenme

Eğer beslenme şeker, tahıl, rafine ve işlenmiş gıdalar içeriyorsa B vitaminleri eksikliği riski yüksek demektir. Et, balık, yumurta, koyu yeşil yapraklı sebzeler, mantar, tohumlar ve baklagiller B vitaminlerinin en iyi doğal kaynaklarıdır.

▪️ Stres düzeyinin yüksek olması

▪️ Bağırsak hastalıkları ve bağırsak florası dengesinin bozulması

▪️ Bazı ilaçlar

▪️ Genetik”

B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 ve B12 vitaminleri ile ilgili bilgiler şu şekilde:

B VİTAMİNLER AİLESİ

B vitaminleri eksikliğine yol açan en önemli etken kötü beslenmedir. Şeker, tahıl, rafine ve işlenmiş gıdalar içeren bir beslenme eksiklik riski oluşturur.

B vitaminleri eksikliği pek çok sağlık sorununa yol açmasına rağmen içeriği zengin bir beslenmeyle eksiklikler giderilebilir.

Et, balık, yumurta, koyu yeşil yapraklı sebzeler, mantar, tohumlar ve baklagiller vitaminlerinin en iyi doğal kaynaklarıdır.

B vitaminleri eksikliğine yol açan en önemli etken kötü beslenmedir. Şeker, tahıl, rafine ve işlenmiş gıdalar içeren bir beslenme eksiklik riski oluşturur.

B vitaminleri eksikliği pek çok sağlık sorununa yol açmasına rağmen içeriği zengin bir beslenmeyle eksiklikler giderilebilir.Et, balık, yumurta, koyu yeşil yapraklı sebzeler, mantar, tohumlar ve baklagiller B vitaminlerinin en iyi doğal kaynaklarıdır.

B1 VİTAMİNİ:TİAMİN

Adrenal (Böbrek üstü) fonksiyonları destekler ve sinir sisteminin sağlıklı olmasını sağlar. Karbonhidratların enerjiye dönüştürülmesi metabolizmasında ve sinir iletiminde kritik rol oynar.

En ciddi B1 eksikliği Beriberi olarak adlandırılır ve kötü beslenme ve alkolizm nedeniyle oluşabilir. Selirtileri iştah azalması, zayıflık, kol ve bacaklarda ağrı, nefes darlığı, el ve ayaklarda şişme olarak sıralanabilir. Bu kadar ciddi belirtilere yol açmayan hafif eksiklik de görülebilir.

Gıda kaynakları: Balık, tavuk, merada doğal

beslenen hayvan etleri, ayçiçeği çekirdeği, çörek otu, siyah fasulye, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve serbest dolaşan doğal beslenen tavuk yumurtası.

B2 VİTAMİNİ:RİBOFLOVİN

Metabolik fonksiyonlar için önemlidir. Glutatyon geri dönüşümü için mutlaka gereklidir. Aktif formu riboflavin 5 fosfat sodyumdur (R5P).

B2 eksikliği belirtileri boğaz ağrısı, ağız ve boğazda kızarıklık ve şişme, dudaklarda ve ağzın kenarlarında çatlama, dilde kızarıklık ve şişme, cildin pul pul olması olarak sıralanabilir.

Gıda kaynakları: merada otlayan hayvanın sütünden yapılan peynir, badem, merada beslenen dana ve kuzu eti, yağlı balıklar, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve serbest dolaşan, doğal beslenen tavuk yumurtası.

B3 VİTAMİNİ:NİYASİN

Vücutta enerji üretiminde mutlaka gereklidir. İki formu vardır: nikotinamid adenin dinükleotid (NAD) ve nikotinamid adenin dinükleotid fosfat (NADP). Her ikisi de beslenme yoluyla alınan yağ, protein ve karbonhidratların enerjiye dönüşmesinde görevlidir. Karaciğer ve kaslarda depolanması için nişastanın sentezlenmesinde gereklidir.Ciddi eksikliğine Pellagra denir. Belirtileri cilt inflamasyonu, ishal, bunama ve ağızda aftlar.Gıda kaynakları: ton balığı (konserve değil), denizsomonu, serbest dolaşan, doğal beslenen tavuk ve hindi, ciğer ve merada beslenen dana eti.

B5 Vitamini: Pantotenik asit

Enerji metabolizmasının önemli molekülü Coenzim Q10'un kullanılmasını destekler. Cilt sağlığı için önemli olduğu gösterilmiştir, seks ve stres hormonlarının üretimi için gereklidir.

B5 eksikliği nadiren görülür. Belirtileri arasında yorgunluk, uykusuzluk hastalığı (insomnia)? depresyon, huzursuzluk, kusma, mide ağrısı, ayaklarda yanma ve üst solunum yolu enfeksiyonları sayılabilir. Hafif eksikliği stres dayanıklılığının azalmasına, gündüz yorgunluğuna yol açabilir.

Gıda kaynakları: yumurta, avokado, mantar, yağlı deniz balığı, lahana ve merada beslenen hayvan sütünden peynir.

B6 VİTAMİNİ PRİDOKSİN

Sodyum ve potasyum düzeylerini dengelemeye yardımcıdır. Sağlıklı alyuvar (kırmızı kan hücresi) üretimini destekler ve bağışıklık sistemi fonksiyonlarında önemli rol oynar. Sinir sistemi ve zihin sağlığı için de gereklidir. Takviye olarak en iyi formu pridoksal 5 fosfattır (P5P).

> Eksikliği kansızlık, sinir ağrıları, cilt sorunları, ağızda aft, yorgunluk, anksiyete, depresyon, kalp-damar sorunları ve beyin dejenerasyonuna yol açabilir.Gıda kaynakları: ton balığı (konserve değil),deniz somonu, serbest dolaşan, doğal beslenen tavuk, dana ciğeri ve nohut.

B7 Vitamini: Biotin

Saç (hair) sağlığına etkisi nedeniyle H vitamini de denilen B7 vücutta bakterilerce üretilebilir ya da diğerleri gibi besin yoluyla alınabilir. Adrenal (böbrek üstü) fonksiyonlar, sağlıklı bir sinir sistemi, ve düzenli metabolik süreçler için önemlidir. Saçın, cildin ve tırnakların sağlığı açısından büyük önem taşır.

Eksikliğinin belirtileri saç dökülmesi, yüzde cildin pul pul olması, kızarması olarak sayılabilir. Yetişkinlerde depresyon, uyuşukluk, halüsinasyon, ellerde ayaklarda uyuşma gibi nörolojik belirtiler de görülebilir. Gıda kaynakları: deniz balığı, sakatat, kuru yemişler, tohumlar, serbest dolaşan, doğal beslenen tavuk yumurtası.

B9 Vitamini: Folat

Biyoaktif formları folinik asit, kalsiyum folinat ve metilfolattır. Folik asit sentetik formudur, etkisizdir, hatta toksik bile olabilir.

Bağırsak hastalıkları, gıda tercihleri, gıda işleme süreçleri ve MTHFR gen mutasyonu nedeniyle Folat eksikliği en yaygın vitamin eksikliklerindendir.

Gıda kaynakları: kuşkonmaz, brokoli filizi, ıspanak, avokado, serbest dolaşan, doğal beslenen tavuk yumurtası BUZ ve ciğer.

B12 Vitamini



Sinir sistemi fonksiyonları, kalp-damar işlevleri, uyku ve kan hücresi oluşturmak için hayati öneme sahiptir. Takviye edilecekse en biyoaktif formu olan metilkobalamin kullanılmalı, siyanokobalamin kullanılmamalı.

212 bitkisel kaynaklardan alınamaz. O nedenle vegan veya vejetaryen beslenenlerin mutlaka takviye etmeleri gerekir. Hayvansal gıda tüketenlerde de eksiklik görülebildiğinden pek çok kişi için takviye kullanmak gerekiyor.

Gıda kaynakları: deniz balığı, merada beslenen hayvan eti, serbest dolaşan, doğal beslenen kümes hayvanları ve yumurtası.



Dr. Jockers

Özet çeviri: Nurçin Çağlar

Kaynak: https://drjockers.com/b-vitamin-deficiencies/