Hatipoğlu'ndan afiş saldırına tepki: “Onlar yırtacak, biz asacağız”

İYİ Parti Körfez Belediye Başkan adayı ve Körfez Belediyesi Meclis Üyesi adaylarının tanıtıldığı toplantı, Tütünçiftlik Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Toplantı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gencay Yıldıztekin ve İl Başkanı Nusret Acur’un konuşmalarıyla başladı. Seçimlerin kazanılacağını söyleyen Yıldıztekin ve Acur, salonda bulunan kalabalığa sonuna kadar çalışma sözü verdiler.



Körfez Belediye Başkan adayı Azmi Cihat Hatipoğlu, sahneye çıktığında sözlerine afişlerinin yırtılmasına olan tepkisiyle başladı. Hatipoğlu, sahada yer alan yalnızca kendilerine ait afişlerin parçalandığını söyleyerek, “Arabamın bagajı afiş dolu, onlar yırtacak biz asacağız. Son 10 gündür afişlerimize olan bu saldırı arttı. Buradan söz veriyorum, belediyeyi kazanınca denetimi Ak Partili meclis üyelerine vereceğim. Biz yöneteceğiz, onlar denetleyecekler. Acilen Körfez’de de kentsel dönüşüm başlaması gerekiyor, bunun için görev almak isteyen firmaları ilçeden seçeceğiz. Her türlü hizmet ve malzeme alımını Körfez esnafından yapacağız” dedi.



Hatipoğlu konuşmasının devamında projeleri hakkında da bilgi vererek, “Hereke’de saat 17.00’den sonra bir çocuk ateşlense götürecek sağlık kurumu yok. Tam teşekküllü ve sağlık ocağı için girişimlerde bulunacağız. Hereke’de nöbetçi eczane de bulamıyorsunuz, bunun için de Eczacılar Odası ile temasa geçilecek. Çamur yakma fabrikası kuracağız, bu tesislerden sağlanacak olan enerjiyi çiftçiye seralarında kullanması için 1 kuruştan vereceğiz. Düğün yapmak isteyen gençlere salonları 1 liraya kiraya vereceğiz. Körfez’in Lojistik üsse ihtiyacı var, bu konuda daha önceki fırsat kaçırıldı ve yüzlerce kişinin istihdamı anlamına gelen proje Gebze’ye gitti. Lojistik üssün kurulması için çalışmalar başlatılacak. Halk marketler zincirimiz kurulacak, Halk ekmek büfelerinin sayısı arttırılacak. Pazarcılar Odası ile anlaşma hazır, resmi olarak belediye başkanı olduğumda hemen imzalar atılacak ve çitçinin, besicinin ürettiği pazara ucuz fiyatla indirilecek. Bunları yapmak, proje üretmek için vizyon lazım. İlçe halkını zehirleyen fabrika bacasına filtre takmazsa bacası yıkılacak” dedi.



Proje tanıtımından sonra meclis üyesi adayları tek tek isimleri okunarak sahneye çağrıldı ve toplu resimler çekilerek seçim kazanma sözü verildi.