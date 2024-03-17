Covid geçirenler dikkat. Hastaların yaklaşık üçte biri...

Covid-19 ilk çıktığı zamanki salgın etkisini bugün yitirmiş olsa da etkilerini sürdürmeye devam ediyor. Günümüzde kalp krizine bağlı ölümlerin bir çoğunun koronavirüs geçirmiş kişilerde olduğu aktarıldı.

HANGİ HASTALIKLARDA CİDDİYETİ DAHA FAZLA?

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Zeydin Acar Covid-19’un önemli bir enfeksiyon ve sağlık sorunu olduğuna dikkat çekti ve hangi hastalıklarda ciddiyetin daha fazla olduğunu şu sözlerle açıkladı.

"Covid sonrası hastaların yaklaşık üçte biri koronavirüs kaynaklı kalp krizi ya da kalp damar hastalıkları gibi hastalıklar sonucu hayatını kaybediyor.

Tıbbi olarak da artık biliyoruz, covid hastalığını. Damarın olduğu her yerde problemler çıkıyor. Tabi bu kalple ilgili olduğunda kalp, beyinle ilgili olduğunda beyin, ciğerle ilgili olduğunda ise ciğer problemlerinden dolayıdır.Covid bildiğimiz kadarıyla ciğeri tutuyor ama en sık ölüm sebeplerinden bir tanesi de kalp hastalığı ve kalp krizleridir. İmmün sistem dediğimiz yani bağışıklık sistemimizin baskılandığı durumlarda daha fazla kalp krizi riski olmaktadır.Kalp hastalıkları da kalp yetersizliği, tansiyon hastalığı ve bir miktar kalp damar hastalıkları da bu durumu içermektedir. Yani immün sistemi baskılanmış hastalık grubuna girdiği için bu hastalıkları da etkilemekte ve bu hastalıklardaki ciddiyeti daha fazladır."

"MUTLAKA BİR KARDİYOLOĞA BAŞVURMAK GEREKİYOR"

Kalp krizi ve buna benzer riskler taşıyan hastaların erken dönemde hastalık bulguları başladığı andan itibaren bir hastaneye başvurmaları gerektiğini söyleyen Acar, "Özellikle Covid sürecinde gördük; hastaların hastaneye ulaşmaları ya da şikayetleri olduğunda daha geç gelmeleri sonucunda daha ciddi sonuçlar yaşandığını.Covid-19 kalp hastalıklarını etkiledi, kendisi de bir takım kalp hastalıklarına sebep oldu. Özellikle kalp kası tutulumu olan hastalar bunun aşı sonucu olduğunu düşünüyor.Ancak bu temel yanlışlardan birisidir. Bilimsel çalışmalara göre covid hastalığını ağır geçirenlerde, kalp etkilerinde ya da kalp kası tutulumu yani miyokardit dediğimiz hastaların mutlaka tedavilerini aksatmamaları, doktorları ile beraber hareket etmeleri gerekmektedir.Covid-19’u geçirmiş ve nefes darlığı yaşayan ve çarpıntısı olan kişilerin bu şikayetlerin ardından mutlaka bir kardiyoloğa başvurmaları gerekir" dedi.

Kaynak: yeniçağ