Olay, saat 02.00 sıralarında Yenişehir Mahallesinde Süleyman Nazif Parkı karşısında meydana geldi. R.B., birlikte yaşadığı Esra Yılmaz ve yanında bulunan Rüknettin Özdemir’e tabancayla ateş etti. Yılmaz ve Özdemir kanlar içinde yere yığılırken R.B. kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Esra Yılmaz ve Rüknettin Özdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz ve Özdemir’in cansız bedenleri otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. R.B. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Asayiş
Birlikte yaşadığı kadın ve yanındaki erkeği öldürdü
Batman’da R.B., birlikte yaşadığı Esra Yılmaz (25) ile park yakınında yanında gördüğü Rüknettin Özdemir’i (25) tabancayla ateş ederek öldürdü. Polis tarafından yakalanan R.B. emniyete götürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.